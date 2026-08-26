/IGKV में नहीं थम रहा पेपर लीक का सिलसिला, परीक्षा से 6 घंटे पहले आउट हुआ B.sc. फर्स्ट ईयर का पेपर, वायरल PDF और परीक्षा के सवाल 100% सेम

छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में Bsc फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा का प्रश्न-पत्र परीक्षा शुरू होने से 6 घंटे पहले से लीक हो गया था. परीक्षा 19 अगस्त को सुबह 10:00 बजे होनी थी, लेकिन प्रश्न-पत्र उसी दिन सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच ही लीक हो गया. जांच के दौरान, वायरल PDF की तुलना परीक्षा में पूछे गए असली सवालों से की गई. दोनों में 100 प्रतिशत समानता पाई गई, जिससे परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.