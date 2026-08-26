/IGKV में नहीं थम रहा पेपर लीक का सिलसिला, परीक्षा से 6 घंटे पहले आउट हुआ B.sc. फर्स्ट ईयर का पेपर, वायरल PDF और परीक्षा के सवाल 100% सेम

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छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में Bsc फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा का प्रश्न-पत्र परीक्षा शुरू होने से 6 घंटे पहले से लीक हो गया था. परीक्षा 19 अगस्त को सुबह 10:00 बजे होनी थी, लेकिन प्रश्न-पत्र उसी दिन सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच ही लीक हो गया. जांच के दौरान, वायरल PDF की तुलना परीक्षा में पूछे गए असली सवालों से की गई. दोनों में 100 प्रतिशत समानता पाई गई, जिससे परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
इस PDF में सिर्फ कुछ अलग-अलग सवाल ही नहीं, बल्कि पेपर के तीनों सेक्शन के सवाल और जवाब भी शामिल हैं. यहां तक कि छह नंबर वाले लंबे जवाब वाले सवाल भी ठीक वैसे ही हैं, जैसे असल परीक्षा में पूछे गए थे. इससे IGKV में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं.
परीक्षा शुरू होने से 6 घंटे लीक हुआ पेपर
19 अगस्त की सुबह, परीक्षा शुरू होने से 6 घंटे पहले ही जेनेटिक्स का प्रश्न-पत्र छात्रों के बीच फैल गया. वायरल PDF में पार्ट A, B और C के सवाल थे. परीक्षा के बाद मिलान करने पर न केवल कुछ खास सवालों में समानता दिखी, बल्कि पेपर के पूरे ढांचे और उसमें शामिल विषयों में भी मेल पाया गया. पार्ट A में लिंकेज, सेल साइकिल, ट्रांसक्रिप्शन, मल्टीपल एलील्स, डबल हैप्लॉइडी और प्लियोट्रॉपी से जुड़े सवाल थे. पार्ट B में यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, एपिस्टैसिस, जीन इंटरैक्शन, मेंडल के नियम, म्यूटेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स और जेनेटिक कोड से संबंधित सवाल शामिल थे.
20 अगस्त एंटोमोलॉजी का प्रश्न पत्र हुआ था लीक
बता दें कि, इससे पहले 20 अगस्त को IGKV में एंटोमोलॉजी का प्रश्न पत्र परीक्षा से लगभग दो घंटे पहले ही लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी. जांच के बाद दुर्ग जिले के प्राइवेट कॉलेज के एक प्रोफेसर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला भी सामने आया. पुलिस जांच से पता चला कि दोनों प्रश्न पत्र छात्रों को पैसे के बदले दिए जा रहे थे. सितंबर में दोनों परीक्षाएं दोबारा आयोजित करने की तैयारी चल रही है.
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