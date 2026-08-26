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IGKV में नहीं थम रहा पेपर लीक का सिलसिला, परीक्षा से 6 घंटे पहले आउट हुआ B.sc. फर्स्ट ईयर का पेपर, वायरल PDF और परीक्षा के सवाल 100% सेम

छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में B.sc. फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा का प्रश्न-पत्र परीक्षा से 6 घंटे पहले लीक हो गया. 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा का पेपर सुबह 4 से 5 बजे के बीच वायरल हुआ था.

Reported ByRajesh Nishad
Published: Aug 26, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:17 PM IST
IGKV में नहीं थम रहा पेपर लीक का सिलसिला, परीक्षा से 6 घंटे पहले आउट हुआ B.sc. फर्स्ट ईयर का पेपर, वायरल PDF और परीक्षा के सवाल 100% सेम

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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