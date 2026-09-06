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IGKV पेपर लीक: 7 सितंबर से शुरू होंगी रद्द परीक्षाएं, अब ई-मेल से भेजे जाएंगे प्रश्नपत्र, हुए ये बड़े बदलाव

Raipur News: रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने पेपर लीक कांड के बाद रद्द की गई तीन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की है. अब प्रश्न-पत्र सीधे कॉलेजों को पासवर्ड-प्रोटेक्टेड ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे और पासवर्ड परीक्षा से ठीक पहले दिया जाएगा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 06, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:42 AM IST
IGKV पेपर लीक: 7 सितंबर से शुरू होंगी रद्द परीक्षाएं, अब ई-मेल से भेजे जाएंगे प्रश्नपत्र, हुए ये बड़े बदलाव

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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