IGKV पेपर लीक: 7 सितंबर से शुरू होंगी रद्द परीक्षाएं, अब ई-मेल से भेजे जाएंगे प्रश्नपत्र, हुए ये बड़े बदलाव

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) ने हाल ही में हुए पेपर लीक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन तीन विषयों की परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की है जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था. अब एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान), प्लांट पैथोलॉजी (पादप रोग विज्ञान) और फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स (आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत) की परीक्षाएं अब 7, 8 और 9 सितंबर को आयोजित की जाएंगी.
7, 8 और 9 सितंबर को होंगी परीक्षाएं
दरअसल, रायपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक होने की घटना के बाद अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं. यूनिवर्सिटी की तीन परीक्षाएं उनके प्रश्न-पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थीं. अब ये परीक्षाएं 7, 8 और 9 सितंबर को होंगी. इस बार कमेटी की मौजूदगी में प्रश्न-पत्र खोले जाते समय वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है.
परीक्षा के लिए कई कड़े नियम लागू
इन तीन विषयों के पेपर लीक होने के बाद यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रणाली, गोपनीयता और कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए थे. ऐसी अनियमितताओं और भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कई नए और कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं.
अब ई-मेल से भेजे जाएंगे प्रश्नपत्र
नई व्यवस्था के तहत, अब डिजिटल प्रश्न-पत्र कॉलेजों को फिजिकल रूप के बजाय ईमेल से भेजे जाएंगे. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईमेल पूरी तरह से पासवर्ड-प्रोटेक्टेड होगा. यूनिवर्सिटी परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले संबंधित केंद्र को पासवर्ड उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकृत समिति के सदस्यों की मौजूदगी में ईमेल खोलने और प्रश्न-पत्र प्रिंट करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस नए सिस्टम का मकसद प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता बनाए रखना और परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोकना है. अब, 7 से 9 सितंबर तक होने वाली परीक्षाओं के ज़रिए यूनिवर्सिटी के नए सुरक्षा सिस्टम की भी परीक्षा होगी.
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