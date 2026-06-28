'UCC किसी धर्म के खिलाफ नहीं...', रायपुर में बोले RSS के इंद्रेश कुमार, गांधी वाले बयान पर भी दी सफाई

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Chhattisgarh UCC News: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं. सरकार पहले ही इस पर समिति बना चुकी है. अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठन भी सक्रिय नजर आने लगा है. बता दें कि रायपुर प्रेस क्लब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ की ओर से यूसीसी पर संगोष्ठी आयोजित की गई. इस कार्यक्रम में मंच के संस्थापक और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार समेत छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज सहित मुस्लिम समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा, 'समान नागरिक संहिता किसी भी जाति, पंथ, भाषा या धर्म के विकास में बाधा नहीं है. इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर देना है.' उन्होंने कहा, 'अगर कोई कहता है कि यूसीसी से मुसलमानों को खतरा है, तो वह लोगों को गुमराह कर रहा है. यूसीसी में सनातनी, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों के लोगों को बराबर की आजादी और अधिकार मिलेंगे.' उन्होंने यह भी कहा, 'जो लोग यूसीसी को लेकर लोगों को बहकाते हैं, वे देश और मुस्लिम समाज दोनों के हित में नहीं हैं.'
पुराने बयान पर सफाई
इस दौरान महात्मा गांधी को लेकर दिए गए अपने पुराने बयान पर भी इंद्रेश कुमार ने सफाई दी है. उन्होंने कहा, 'मैंने ऐसा न कहा है और न ही कभी कहूंगा. मेरे बयान सबके सामने हैं, उन्हें तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.' कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, 'कांग्रेस पहले भी कई मुद्दे बनाती रही है और हर बार उसे इसका नुकसान उठाना पड़ा है.' उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी बयान को पूरा सुने बिना उस पर भरोसा न करें.
न्याय जरूर होगा-इंद्रेश
राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले पर भी इंद्रेश कुमार ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'हर फैसले का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए. मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर होगा.' गोरखपुर मठ को राम मंदिर से दूर रखने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'राम मंदिर, राम मंदिर है. कोई किसी से दूर नहीं है. गोरखपुर मठ पहले भी भगवान राम से जुड़ा था, आज भी जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा.' उनके इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.
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