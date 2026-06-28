'UCC किसी धर्म के खिलाफ नहीं...', रायपुर में बोले RSS के इंद्रेश कुमार, गांधी वाले बयान पर भी दी सफाई

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा, 'समान नागरिक संहिता किसी भी जाति, पंथ, भाषा या धर्म के विकास में बाधा नहीं है. इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर देना है.' उन्होंने कहा, 'अगर कोई कहता है कि यूसीसी से मुसलमानों को खतरा है, तो वह लोगों को गुमराह कर रहा है. यूसीसी में सनातनी, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों के लोगों को बराबर की आजादी और अधिकार मिलेंगे.' उन्होंने यह भी कहा, 'जो लोग यूसीसी को लेकर लोगों को बहकाते हैं, वे देश और मुस्लिम समाज दोनों के हित में नहीं हैं.'