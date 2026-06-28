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'UCC किसी धर्म के खिलाफ नहीं...', रायपुर में बोले RSS के इंद्रेश कुमार, गांधी वाले बयान पर भी दी सफाई

Indresh Kumar Statement: रायपुर में यूसीसी पर आयोजित संगोष्ठी में आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी धर्मों को समान अधिकार देती है. उन्होंने गांधी पर दिए बयान पर सफाई दी और राम मंदिर विवाद पर न्याय प्रक्रिया में भरोसा जताया.

Written BySatya PrakashEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:14 PM IST
'UCC किसी धर्म के खिलाफ नहीं...', रायपुर में बोले RSS के इंद्रेश कुमार, गांधी वाले बयान पर भी दी सफाई
Image Credit: Indresh Kumar StatementSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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