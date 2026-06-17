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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भव्य तैयारी; रायपुर में राज्यपाल, सरगुजा में CM साय और बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू होंगे मुख्य अतिथि

छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अलग-अलग जिलों में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 17, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:40 AM IST
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भव्य तैयारी; रायपुर में राज्यपाल, सरगुजा में CM साय और बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू होंगे मुख्य अतिथि

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