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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और सांस्कृतिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बीच राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों और वीआईपी (VIP) के नामों की सूची जारी कर दी है. जारी आदेश के मुताबिक, इस बार छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता और प्रशासनिक प्रमुख अलग-अलग जिलों में योग करते नजर आएंगे.
रायपुर में राज्यपाल और सरगुजा में संभालेंगे CM कमान
इस बार राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में मौजूद रहेंगे और वहां आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम की कमान संभालेंगे. इसके अलावा बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम में और उपमुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.
जानिए किस जिले में कौन होगा मुख्य अतिथि
रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका
सरगुजा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
बिलासपुर: केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू
दुर्ग: उपमुख्यमंत्री अरुण साव
कबीरधाम: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
राजनांदगांव: विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) डॉ. रमन सिंह
अन्य मंत्रियों और विधायकों को भी जिम्मेदारी
मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के अलावा, राज्य के अन्य कैबिनेट मंत्रियों, संसदीय सचिवों और स्थानीय विधायकों को भी अलग-अलग जिलों में मुख्य अतिथि के रूप में नामांकित किया गया है। प्रशासन का मुख्य फोकस इस बात पर है कि योग दिवस के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता फैलाई जाए, बल्कि हर जिले में आम जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सके। सभी जिला कलेक्टर्स को इन वीआईपी कार्यक्रमों के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं.
पीएम मोदी की पहल पर हुई थी योग दिवस की शुरुआत
भारत की प्राचीन और समृद्ध परंपरा 'योग' को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने के मकदस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 21 जून 2015 को हुई थी. इसकी नींव सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 69वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव से पड़ी थी. इस ऐतिहासिक पहल को वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली और रिकॉर्ड 177 सदस्य देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र ने महज 75 दिनों के भीतर 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा कर दी.