भारत की प्राचीन और समृद्ध परंपरा 'योग' को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने के मकदस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 21 जून 2015 को हुई थी. इसकी नींव सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 69वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव से पड़ी थी. इस ऐतिहासिक पहल को वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली और रिकॉर्ड 177 सदस्य देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र ने महज 75 दिनों के भीतर 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा कर दी.