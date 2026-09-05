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13 साल का इंतजार, 294 सुनवाई और 101 गवाह...झीरम घाटी मामले में NIA की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 आरोपी दोषी करार

झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में 13 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है. 25 मई 2013 के इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोगों की जान गई थी.

Written ByPooja
Published: Sep 05, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:40 PM IST
13 साल का इंतजार, 294 सुनवाई और 101 गवाह...झीरम घाटी मामले में NIA की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 आरोपी दोषी करार

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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