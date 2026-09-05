/13 साल का इंतजार, 294 सुनवाई और 101 गवाह...झीरम घाटी मामले में NIA की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 आरोपी दोषी करार

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छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में 13 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषियों की सजा का भी ऐलान कर दिया है. इस मामले में लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ित परिवारों के लिए अदालत का यह निर्णय अहम माना जा रहा है.
इस मामले की सुनवाई NIA की विशेष अदालत के जज अजय सिंह राजपूत की बेंच कर रही थी. आखिरी बहस के लिए जगदलपुर सेंट्रल जेल में बंद 10 कैदियों को कोर्ट लाया गया. इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है. अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया है. इससे पहले, आखिरी बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख दो बार बदली गई थी. फैसला पहले 31 अगस्त को सुनाया जाना था, लेकिन बाद में तारीख बदलकर 5 सितंबर कर दी गई.
25 मई 2013 को हुआ था हमला
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके विपरीत, बचाव पक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में एक भी गवाह पेश नहीं कर सका. इन 13 सालों में 294 सुनवाई हुई. बता दें कि 25 मई 2013 को कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी. जब नेताओं का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था, तो घात लगाकर बैठे सैकड़ों माओवादियों ने चारों तरफ से उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं.
32 लोगों की हुई थी मौत
इस हमले में कुल 32 लोगों की मौत हुई और 38 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. हालांकि, NIA ने अपनी चार्जशीट में आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या सिर्फ 27 बताई है. इस नक्सली हमले में कांग्रेस के बड़े नेता मुख्य निशाने पर थे. इस हमले में कई जाने-माने नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई, जिनमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा (जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था) और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल शामिल थे. NIA ने 2015 में अदालत में करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.
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