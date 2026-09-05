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'मास्टरमाइंड सिर्फ 10 लोग कैसे?' झीरम घाटी हमला के फैसले पर भड़के PCC चीफ, बोले-ये सुपारी किलिंग है; BJP का पलटवार

झीरम नक्सली हमले के मामले में NIA कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. PCC चीफ दीपक बैज ने इसे राजनीतिक षडयंत्र और सुपारी किलिंग बताते हुए कहा कि जांच में इस एंगल को नजरअंदाज किया गया है. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है.

Reported ByRajesh Nishad
Published: Sep 05, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:50 PM IST
'मास्टरमाइंड सिर्फ 10 लोग कैसे?' झीरम घाटी हमला के फैसले पर भड़के PCC चीफ, बोले-ये सुपारी किलिंग है; BJP का पलटवार

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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