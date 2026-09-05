'मास्टरमाइंड सिर्फ 10 लोग कैसे?' झीरम घाटी हमला के फैसले पर भड़के PCC चीफ, बोले-ये सुपारी किलिंग है; BJP का पलटवार

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झीरम नक्सली हमले में NIA कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है. PCC चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस फैसले से पीड़ित परिवार, बस्तर, छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस परिवार को न्याय नहीं मिला. बैज ने झीरम कांड को महज नक्सली हमला नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक षडयंत्र और सुपारी किलिंग बताया. उनका आरोप है कि राजनीतिक षडयंत्र के एंगल से जांच नहीं की गई और भाजपा सरकार के दौरान NIA की जांच का एंगल बदला गया. बैज ने सवाल उठाया कि NIA ने करीब 200 नक्सलियों के शामिल होने की बात कही, 39 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई महज 10 नक्सलियों पर हुई. उन्होंने पूछा क्या इतने बड़े नरसंहार के सिर्फ यही 10 लोग मास्टरमाइंड हो सकते हैं?
कांग्रेस ने झीरम कांड में सरेंडर कर चुके बड़े नक्सलियों से पूछताछ नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं. बैज ने आरोप लगाया कि बड़े नक्सलियों को बचाया गया और छोटे कैडर के नक्सलियों को मोहरा बनाया गया. कांग्रेस ने अब तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री, तत्कालीन DGP और सरेंडर कर चुके बड़े नक्सलियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है. बैज ने साफ कहा कांग्रेस NIA की जांच और कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और झीरम के पूरे राजनीतिक षडयंत्र का सच सामने आना चाहिए.
भाजपा ने फैसले का किया स्वागत
अदालत के फैसले के बाद जहां कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए इसे न्याय नहीं मिलने की बात कही है. वहीं भाजपा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. राजनांदगांव के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. झीरम घाटी नक्सली हमला छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक रहा है. साल 2013 में हुए इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी. इस मामले में लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी. अब एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला. वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने एनआईए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से इंतजार था कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए.
भूपेश बघेल पर साधा निशाना
भूपेश बघेल द्वारा एनआईए के फैसले पर सवाल उठाए जाने को लेकर संतोष पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल पांच साल तक प्रदेश में सरकार में रहे, लेकिन मामले में सबूत पेश नहीं कर पाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर वह कौन सा कागज था, जिसे जेब से निकालकर दिखाया जाता था. भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन ठोस सबूत पेश नहीं किए गए.
खरसिया विधायक ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात
फैसले के बाद झीरम हमले में मारे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकुमार पटेल के बेटे और खरसिया विधायक उमेश पटेल ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. उमेश पटेल ने कहा कि सभी आरोपियों को दोषी माना गया है, यह स्वागत योग्य है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि झीरम घाटी हमले के पीछे कथित कंस्पायरेसी यानी साजिश के पहलू को लेकर उनकी लड़ाई अभी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि साजिश के पहलू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. उमेश पटेल के मुताबिक, इस संबंध में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मांग की जा चुकी है. फैसले में लगे लंबे समय के सवाल पर उमेश पटेल ने कहा कि समय जरूर लगा, लेकिन कम से कम अब इस मामले में इतना तो हुआ कि आरोपियों को दोषी माना गया.
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