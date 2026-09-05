'मास्टरमाइंड सिर्फ 10 लोग कैसे?' झीरम घाटी हमला के फैसले पर भड़के PCC चीफ, बोले-ये सुपारी किलिंग है; BJP का पलटवार

भाजपा ने फैसले का किया स्वागत

अदालत के फैसले के बाद जहां कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए इसे न्याय नहीं मिलने की बात कही है. वहीं भाजपा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. राजनांदगांव के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. झीरम घाटी नक्सली हमला छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक रहा है. साल 2013 में हुए इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी. इस मामले में लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी. अब एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला. वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने एनआईए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से इंतजार था कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए.