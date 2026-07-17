महतारी वंदन योजना का होगा विस्तार, नए नाम जोड़ने की तैयारी; सभी के लिए पोर्टल खोला जाएगा

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आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, जिसे राजनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है. राज्य सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में लंबी और तीखी बहस होने की उम्मीद है. विपक्ष नकटी गांव की घटना, बढ़ती बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और जनहित के अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जबकि सरकार अपने कामकाज और उपलब्धियों को गिनाकर इन आरोपों का जवाब देने की योजना बना रही है. ऐसे में सदन में जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है.
महतारी वंदन योजना में नया नाम जोड़ा जाएगा
इस बीच प्रश्नकाल के दौरान 'महतारी वंदन योजना' से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह के एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि सरकार जल्द ही इस महतारी वंदन का विस्तार करेगी. योजना के लिए पोर्टल फिर से खोलेगी. इसके जरिए नए पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे, ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके. मंत्री के इस बयान से उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो पहले इस योजना से छूट गई थीं. विधानसभा सत्र के आखिरी दिन राजनीतिक बहसों के साथ-साथ जन-कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अहम घोषणाएं भी चर्चा का मुख्य केंद्र रहेंगी.
साय की कैबिनेट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
इस बीच विपक्ष ने सदन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. विपक्ष के नेता ने 136 बिंदुओं वाला आरोप पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि सरकार को सत्ता में आए 136 हफ्ते हो चुके हैं और हर हफ़्ते माताओं, बहनों और युवाओं के खिलाफ कोई न कोई नई साजिश रची गई है. उन्होंने कहा कि वे उन सभी हफ्तों में से हर एक के लिए किसी न किसी आरोप, धोखे या विफलता को उजागर करने की तैयारी के साथ आए हैं. बीच में टोकते हुए, बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद से 25 सालों में यह पहली बार है जब विपक्ष के नेता अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने ही साथी विधायकों पर भरोसा नहीं है.
इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों से हाथ उठाने को कहा. विपक्ष के सभी विधायकों ने विपक्ष के नेता के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए हाथ उठाए. इसके बाद अजय चंद्राकर ने टिप्पणी की कि यह एक तमाशा बन गया है, जिस तरह से विधायक विपक्ष के नेता में भरोसा जता रहे थे. बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके विधायक भरोसा जताने के लिए हाथ उठा रहे हैं.
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