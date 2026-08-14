15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, अवैध बिक्री पर भी रहेगी नजर, कलेक्टरों को निर्देश

राज्य चुनें
Chhattisgarh Liquor News: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया है. इसके तहत प्रदेश की देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. शराब की बिक्री पर यह रोक केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी. मदिरा भंडारण और भंडारागार के साथ पर्यटन बार और उनसे जुड़े अहातों में भी शराब की बिक्री नहीं होगी. यानी 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में अधिकृत शराब दुकानों पर लोगों को शराब नहीं मिलेगी.
आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन को कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर शुष्क दिवस के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. इसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे. विभाग की नजर सिर्फ शराब दुकानों पर नहीं होगी, बल्कि आसपास होने वाली गतिविधियों पर भी रहेगी. अधिकारियों को जरूरत के मुताबिक जांच करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
अवैध गतिविधियों पर भी नजर
15 अगस्त को देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के अलावा कंपोजिट मदिरा दुकानें भी बंद रहेंगी. इसके साथ ही मद्य भंडारण भंडारागार और एफएल-3 (ग) श्रेणी के पर्यटन बार भी संचालित नहीं किए जा सकेंगे. इनसे जुड़े अहातों में भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. शुष्क दिवस के दौरान किसी भी अधिकृत प्रतिष्ठान से शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी. सरकार के इस फैसले का मकसद स्वतंत्रता दिवस पर शराब की बिक्री को पूरी तरह रोकना है, ताकि पूरे प्रदेश में आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके और अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके.
आबकारी विभाग की निगरानी
शराब की दुकानें बंद रहने का फायदा उठाकर अवैध कारोबारी सक्रिय न हों, इसे लेकर आबकारी विभाग ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार नजर रखने और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचता, उसका भंडारण करता या परिवहन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जिला स्तर पर आबकारी अमला भी सतर्क रहेगा. ऐसे में 15 अगस्त को शराब की बिक्री बंद रहने के साथ अवैध कारोबार पर प्रशासन की नजर भी बनी रहेगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट