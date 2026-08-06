रायपुर में लिव-इन पार्टनर ने की प्रेमिका की हत्या, मारपीट के बाद घोंटा गला, अस्पताल में शव छोड़कर फरार

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक B.Ed छात्रा की उसके लिव-इन पार्टनर ने मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पीड़िता को बेसुध हालत में मेकाहारा अस्पताल लेकर पहुंचा. जैसे ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, वह शव छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता के परिवार ने युवक के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
लिव-इन पार्टनर ने की प्रेमिका की हत्या, मारपीट के बाद घोंटा गला
मृतक महिला की पहचान भारती नेताम के रुप में हुई है, जो अपने लिव-इन पार्टनर सावंत बघेल के साथ रहती थी. झगड़े के बाद आरोपी सावंत ने पहले युवती के साथ मारपीट की और फिर गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलने पर मृतक युवती के परिवार वाले अस्पताल पहुंचे और सावंत बघेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. परिवार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अभी हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है.
राजधानी में तेजी से बढ़ रहे ऐसे मामले
रायपुर में पहले भी लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कई आपराधिक मामले सामने आए हैं. खमतराई, टिकरापारा और कबीर नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में लिव-इन पार्टनर के बीच झगड़े के बाद हत्या और जानलेवा हमले की घटनाएं दर्ज की गई थीं. इन मामलों में झगड़े बढ़ने के साथ हिंसा भी काफी बढ़ गई, जिसके कारण पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी. ऐसी घटनाओं के बार-बार होने से लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ती हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं. ऐसे मामलों के बाद पुलिस ने लोगों से बार-बार अपील की है कि वे झगड़े की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाएं और हिंसा से बचें.
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