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महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, Ebix चेयरमैन विकास गर्ग गिरफ्तार, PMLA कोर्ट रायपुर में होगी पेशी

Mahadev Betting App: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में ईडी ने Ebix के चेयरमैन विकास गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें रायपुर लाया गया है, जहां आज PMLA कोर्ट रायपुर में पेश किया जाएगा.

Edited By:Pooja
Published: Jul 15, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:29 AM IST
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, Ebix चेयरमैन विकास गर्ग गिरफ्तार, PMLA कोर्ट रायपुर में होगी पेशी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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