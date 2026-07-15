/महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, Ebix चेयरमैन विकास गर्ग गिरफ्तार, PMLA कोर्ट रायपुर में होगी पेशी

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Mahadev Betting App: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए Ebix के चेयरमैन विकास गर्ग को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है. ED ने विकास गर्ग को के बाद ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उन्हें लेकर रायपुर पहुंची. उन्हें बुधवार को PMLA कोर्ट रायपुर में पेश किया जाएगा.
इससे पहले ED ने विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं. जांच एजेंसी का आरोप है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से कमाई गई अवैध रकम को विकास गर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों में भेजा गया. इसके बाद इन पैसों को कई कंपनियों के जरिए लेयरिंग कर शेयर, सिक्योरिटीज और अन्य संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया गया.
इन कंपिनियों के प्रमोटर हैं विकास गर्ग
जांच में यह भी सामने आया है कि विकास गर्ग तीन सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनियों विकास इकोटेक लिमिटेड (Vikas Ecotech Limited), विकास लाइफकेयर लिमिटेड (Vikas Lifecare Limited) और एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड (Eraaya Lifespaces Limited) के प्रमोटर हैं. ED का आरोप है कि विकास गर्ग ने Eraaya Lifespaces Limited के माध्यम से EbixCash में 64% हिस्सेदारी खरीदी और इस अधिग्रहण के लिए कथित तौर पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से उत्पन्न अवैध धन का इस्तेमाल किया.
सौरभ चंद्राकर ओमान से गिरफ्तार
वहीं, महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर को सिर्फ छह दिन पहले ओमान में गिरफ्तार किया गया था. उन पर जाली इंडोनेशियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल करके ओमान में घुसने का आरोप है. चंद्राकर कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहे थे.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि, ED ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दुर्ग में, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की जांच में पता चला कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का सिंडिकेट विदेश से मैनेज किए जाने वाले फ्रैंचाइची-आधारित पैनल नेटवर्क के जरिए चल रहा था. एजेंसी का दावा है कि यह नेटवर्क हर महीने 450 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई कर रहा था.
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