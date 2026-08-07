महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में ₹1000-1000 क्रेडिट, ऐसे करें चेक

राज्य चुनें
Mahtari Vandan 30th Installment Status Check: छत्तीसगढ़ की करीब 69 लाख महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना से जुड़ी बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने योजना की 30वीं किस्त जारी कर दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय से डीबीटी के जरिए पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1000-1000 रुपये की राशि भेजी गई. इस किस्त के तहत सरकार ने महिलाओं के खातों में 630 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की है. योजना के तहत छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. 30वीं किस्त जारी होने के बाद अब महिलाएं अपने खाते में भुगतान की स्थिति देख सकती हैं.
अगर किसी महिला के मोबाइल पर महतारी वंदन योजना की राशि आने का मैसेज नहीं पहुंचा है, तो वह परेशान होने के बजाय अपना स्टेटस चेक कर सकती है. इसके लिए योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा. वेबसाइट खुलने के बाद आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी भरने के बाद जरूरी जानकारी सामने आ जाएगी. इससे महिला यह पता कर सकती है कि उसके खाते में योजना की राशि भेजी गई है या नहीं.
जब माताएं और बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तब परिवार समृद्ध होता है और समाज विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है।
आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 20 हजार 125 माताओं-बहनों के खातों में ₹630.55 करोड़… pic.twitter.com/7QCfEEpRXL
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 7, 2026
साल में 12000 रुपए मदद
महतारी वंदन योजना का स्टेटस ऑनलाइन देखने के अलावा महिलाएं अंतिम सूची में भी अपना नाम जांच सकती हैं. इसके लिए योजना के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है. योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए यह सुविधा इसलिए उपयोगी है, क्योंकि इससे भुगतान और आवेदन से जुड़ी जानकारी घर बैठे मिल सकती है. सरकार की ओर से पात्र विवाहित महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यानी सालभर में एक महिला को कुल 12000 रुपये की सहायता राशि मिलती है.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
जो महिलाएं अभी तक महतारी वंदन योजना में आवेदन नहीं कर पाई हैं, वे नया आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए योजना के ऑफिशियल पोर्टल mahtarivandan.cgstate.gov.in/ पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से दर्ज करनी होगी और जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरते समय खास ध्यान रखना जरूरी है, ताकि भुगतान में परेशानी न हो. सभी जानकारी पूरी करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा महिलाओं को घर से प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प देती है.
ऑफलाइन भी करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के अलावा महिलाएं ऑफलाइन माध्यम से भी महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भर सकती हैं. इसके लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय या नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है. वहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. योजना के तहत छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. इस तरह साल में कुल 12000 रुपये दिए जाते हैं. 30वीं किस्त जारी होने के बाद पात्र महिलाएं अपने खाते और भुगतान की स्थिति जरूर जांच सकती हैं.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर के लिए ZEE News से जुड़े रहें. यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi और पाएं हर पल की ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचाने के लिए हम लगातार अपडेट रहते हैं. हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें.