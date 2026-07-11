रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में नहीं होंगे मैच, NGT ने लगाई रोक, जानिए क्या है वजह?

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Raipur Shaheed Veer Narayan Stadium: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम समेत देश के तीन स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है. NGT ने पहले भी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद यह फैसला लिया गया. NGT के आदेश के अनुसार, 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई कर या ट्रिब्यूनल से विशेष अनुमति मिलने तक इन तीनों स्टेडियमों में किसी भी तरह के क्रिकेट मैच या अन्य खेल आयोजनों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
भूजल के अत्यधिक दोहन पर एनजीटी सख्त
इसके लिए स्टेडियमों में बेतहाशा भूजल (groundwater) निकालने को वजह बताया गया है. याचिका में कहा गया है, 'स्टेडियमों में हरियाली और पिच को बनाए रखने के लिए पीने लायक भूजल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके विकल्प के तौर पर STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के पानी और रेनवाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता था.'
पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों का पालन करना अनिवार्य
ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों का पालन करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है. निर्देशों का पालन न करने या समय पर अनुपालन रिपोर्ट जमा न करने की स्थिति में ट्रिब्यूनल अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. अगली सुनवाई में संबंधित स्टेडियम प्रबंधन को यह बताना होगा कि पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों का किस हद तक पालन किया गया है. खेल गतिविधियों पर रोक के बारे में अंतिम फैसला उसके बाद ही लिया जाएगा. बता दें कि रायपुर के अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर भी अगले आदेश तक NGT के रोक लगा दी है.
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