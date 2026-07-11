रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में नहीं होंगे मैच, NGT ने लगाई रोक, जानिए क्या है वजह?

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों का पालन करना अनिवार्य

ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों का पालन करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है. निर्देशों का पालन न करने या समय पर अनुपालन रिपोर्ट जमा न करने की स्थिति में ट्रिब्यूनल अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. अगली सुनवाई में संबंधित स्टेडियम प्रबंधन को यह बताना होगा कि पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों का किस हद तक पालन किया गया है. खेल गतिविधियों पर रोक के बारे में अंतिम फैसला उसके बाद ही लिया जाएगा. बता दें कि रायपुर के अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर भी अगले आदेश तक NGT के रोक लगा दी है.