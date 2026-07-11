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रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में नहीं होंगे मैच, NGT ने लगाई रोक, जानिए क्या है वजह?

Raipur Shaheed Veer Narayan Stadium:नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामले में रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम समेत देश के तीन स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Written ByPooja
Published: Jul 11, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:38 PM IST
रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में नहीं होंगे मैच, NGT ने लगाई रोक, जानिए क्या है वजह?

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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