रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! रायपुर मंडल की कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

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ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. इंडियन रेलवे के अलग-अलग रेलवे डिवीजन में नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) और कमीशनिंग के काम की वजह से 23 जुलाई से 27 जुलाई तक ट्रेनों के संचालन में बड़ा फेरबदल किया है. पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में प्लेटफॉर्म नंबर 24 पर लिंक केबिन की कमीशनिंग के लिए 24 जुलाई से 27 जुलाई तक NI का काम होना है. इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल से गुजरने वाली कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों- जैसे हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, हावड़ा-CSMT मेल, हावड़ा-सीएसएमटी मेल एक्सप्रेस, पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस, साई नगर शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस, दुरंतो और आजाद हिंद एक्सप्रेस के डेस्टिनेशन (गंतव्य) में बदलाव किया गया है.
रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर!
वहीं इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा-हाथबंध सेक्शन में तीसरी लाइन के लिए ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम को चालू करने का काम 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा. इसके चलते रायपुर, बिलासपुर, गेवरा रोड और कोरबा के बीच चलने वाली कई MEMU और पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है. असुविधा के लिए खेद जताते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेनों की मौजूदा स्थिति की जांच कर लें.
रायपुर मंडल में तीसरी लाइन के काम के चलते ये ट्रेनें कैसिंल
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा और हथबंध सेक्शन के बीच तीसरी लाइन पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग शुरू करने के लिए 23 और 24 जुलाई को नॉन-इंटरलाकिंग (NI) का काम किया जाएगा. इस वजह से कई MEMU और पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.
23 जुलाई को रद्द रहने वाली ट्रेनें
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