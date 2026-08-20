बाढ़ आई तो कैसे होगा रेस्क्यू? रायपुर में होगी मॉक ड्रिल, परखी जाएगी राहत-बचाव की तैयारी

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छत्तीसगढ़ में मानसून के दौरान बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां मजबूत की जा रही हैं. इसी के तहत 20 अगस्त यानि आज राजधानी रायपुर में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की जाएगी. यह ड्रिल मंदिर हसौद तहसील के अंतर्गत परसदा गांव में स्थित सेंध झील में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच होगी. राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव शम्मी आबिदी ने अधिकारियों को टेबल-टॉप एक्सरसाइज करने और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) का पालन करने के निर्देश दिए हैं. इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत, बचाव और सुरक्षा उपायों से जुड़ी तैयारियों का आकलन करना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके.
NDMA और जिला प्रशासन की पहल
मॉक ड्रिल के दौरान आपदा की स्थिति में अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल और राहत व बचाव टीमों के प्रभावित लोगों तक पहुंचने की रफ्तार का आकलन किया जाएगा. यह मॉक एक्सरसाइज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) और रायपुर जिला प्रशासन की एक संयुक्त पहल का हिस्सा है. इसका मुख्य मकसद बाढ़ से निपटने में शामिल सभी टीमों के बीच तालमेल, साथ ही सुरक्षा इंतज़ामों और बचाव प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है.
राजस्व- आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने जारी किए निर्देश
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव शम्मी आबिदी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे टेबल-टॉप एक्सरसाइज के लिए प्रक्रियाओं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) को अच्छी तरह समझ लें. उन्होंने कहा कि यह रिहर्सल असल आपदा के समय राहत और बचाव कार्य शुरू करने में बहुत मददगार साबित होगी. इस मामले को लेकर पहले एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की जा चुकी है. अब परसदा सेंध झील पर जमीनी स्तर पर तैयारियों की जांच की जाएगी.
छत्तीसगढ़ में कई जगह बाढ़ जैसे हालात!
बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा और सूरजपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात और जलभराव की समस्या सामने आई. कोरबा में, भारी बारिश के बाद बांगो बांध से लगभग 41,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके कारण राहत और बचाव टीमों को तैनात करना पड़ा. सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में भारी बारिश से एक पुल बह गया, जिससे यातायात बाधित हो गया. वहीं धमतरी में लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है. सोंढुर बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है. अधिकारियों ने रायपुर समेत कई जिलों में जलभराव और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी वजह से 20 अगस्त को रायपुर की परसदा सेंध लेक में एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है.
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