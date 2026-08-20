बाढ़ आई तो कैसे होगा रेस्क्यू? रायपुर में होगी मॉक ड्रिल, परखी जाएगी राहत-बचाव की तैयारी

छत्तीसगढ़ में कई जगह बाढ़ जैसे हालात!

बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा और सूरजपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात और जलभराव की समस्या सामने आई. कोरबा में, भारी बारिश के बाद बांगो बांध से लगभग 41,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके कारण राहत और बचाव टीमों को तैनात करना पड़ा. सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में भारी बारिश से एक पुल बह गया, जिससे यातायात बाधित हो गया. वहीं धमतरी में लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है. सोंढुर बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है. अधिकारियों ने रायपुर समेत कई जिलों में जलभराव और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी वजह से 20 अगस्त को रायपुर की परसदा सेंध लेक में एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है.