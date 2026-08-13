/छत्तीसगढ़ में 13-15 अगस्त तक मानसून रहेगा एक्टिव, सरगुजा से लेकर धमतरी तक झमाझम बारिश, रायपुर में छाए रहेंगे बादल

राज्य चुनें
अगले तीन दिनों (13 से 15 अगस्त) तक छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने वाला है. पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के पास बने कम दबाव के क्षेत्र और उससे जुड़े मौसमी सिस्टम के कारण पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में दक्षिणी, मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आएगी.
आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आज 13 अगस्त को धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सूरजपुर, सरगुजा और कोरिया में भारी बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, क्योंकि आसपास के जिलों में मानसून ज्यादा एक्टिव रह सकता है. वहीं, आज रायपुर शहर में दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री रहने का अनुमान है. इसके अलावा अगले चार दिनों तक उत्तरी क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है.
बिलासपुर जिले में ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई. लेकिन 1 जून से राज्य में मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 8 प्रतिशत कम रही है. पिछले 24 घंटों में रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड पर सबसे कम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा.
13-15 अगस्त तक मानसून रहेगा एक्टिव
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास बन रहा कम दबाव का क्षेत्र बारिश पर असर डाल रहा है. 14 और 15 अगस्त को कई जिलों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. इससे निचले इलाकों में जलभराव और आवाजाही में रुकावट की आशंका है. एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है. अगले तीन दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो सकता है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!