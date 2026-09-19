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छत्तीसगढ़ में फिर एक्टिव हुआ मानसून, रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सुकमा समेत इन इलाकों में 60 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और 30 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है. शुक्रवार रात रायपुर में भी करीब एक सप्ताह बाद तेज बारिश हुई.

Written ByPooja
Published: Sep 19, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:13 AM IST
छत्तीसगढ़ में फिर एक्टिव हुआ मानसून, रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सुकमा समेत इन इलाकों में 60 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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