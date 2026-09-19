/छत्तीसगढ़ में फिर एक्टिव हुआ मानसून, रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सुकमा समेत इन इलाकों में 60 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून फिर से सक्रिय होता दिख रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया है. राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. रायपुर में लगभग एक हफ्ते के अंतराल के बाद शुक्रवार रात भारी बारिश हुई. शहर के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम में साफ बदलाव देखने को मिला.
मौसम विभाग के मुताबिक, सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर-दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली समेत कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. वहीं दूसरी तरह रायपुर के साथ-साथ सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिले को शामिल किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की आंधी, बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना है.
रायपुर का मौसम कैसा रहेगा?
23 और 24 सितंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. दोनों दिन एक-दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. रायपुर में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक-दो बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री रहने का अनुमान है.
छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी थाईलैंड के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) 18 सितंबर की शाम तक उत्तरी अंडमान सागर तक पहुंचने की संभावना है. इसके असर से 19 सितंबर की शाम के आसपास वहां कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों में इस सिस्टम के दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने का अनुमान है. जिस वजह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है.
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