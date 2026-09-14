/छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ेगा मानसून, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ का असर, 2-3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

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छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं बस्तर संभाग में एक-दो जगहों पर भारी बारिश हुई. सोमवार 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश का दौर जारी रह सकता है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक की स्थिति भी बनने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी विदर्भ के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र सक्रिय था, जो उत्तरी विदर्भ और मध्य प्रदेश के आस-पास के इलाकों तक फैला हुआ था. इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ था. इस बीच, मानसून ट्रफ जैसलमेर और कोटा से शुरू होकर कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र, राजनांदगांव और भवानीपटना से होते हुए पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी. मौसम की इन स्थितियों को देखते हुए, अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है.
बड़े बचेली और कोंटा में हुआ सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. बस्तर डिवीजन में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई. सबसे ज्यादा 80-80 मिमी बारिश बड़े बचेली और कोंटा में दर्ज की गई.
रायपुर के मौसम का हाल
राजधानी रायपुर सोमवार को दिन भर बादल छाए रहने की उम्मीद है. गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. दिन का तापमान लगभग 32°C रहने का अनुमान है, जबकि रात का तापमान लगभग 25°C रहने की उम्मीद है. पिछले 24 घंटों में, राज्य में सबसे ज्यादा तापमान रायपुर में 30.9°C दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान पेंड्रा रोड में 20.6°C रहा.
तापमान में होगी बढ़ोतरी
मौसम विभाग के अनुसार, बारिश कम होने पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. विभाग ने अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है. इसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.
18 और 19 सितंबर के लिए अलर्ट जारी
अगले 7 दिनों के बारिश के अनुमान के मुताबिक 14 से 17 सितंबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. 18 और 19 सितंबर को भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, हालांकि मौसम विभाग ने इन दो दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है.
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