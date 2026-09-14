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छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ेगा मानसून, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ का असर, 2-3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

छत्तीसगढ़ में 14 सितंबर को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. अगले दो दिनों तक भी कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है.

Written ByPooja
Published: Sep 14, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:47 AM IST
छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ेगा मानसून, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ का असर, 2-3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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