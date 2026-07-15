/बेटे से बाप को गोली मरवाते थे नक्सली... छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां, बोलते-बोलते रो पड़े केदार कश्यप और रमन सिंह

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में सोमवार का दिन एक ऐसे भावुक और ऐतिहासिक मोड़ का गवाह बना, जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी. सदन में बस्तर और पूरे राज्य से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार के प्रति एक आभार प्रस्ताव पेश किया गया था. लेकिन, इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब सत्तापक्ष के मंत्रियों और खुद विधानसभा अध्यक्ष ने बस्तर के उस दौर की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयां बयां कीं, तो पूरा सदन स्तब्ध रह गया. हालात ऐसे थे कि बस्तर के जमीनी दर्द और अपनों को खोने का जिक्र करते-करते संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का गला भर आया और वे सदन में ही भावुक होकर रो पड़े.
संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार के प्रति एक आभार प्रस्ताव रखा. चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केंद्र सरकार की नीतियों और सुरक्षाबलों के साहस की सराहना करते हुए इस आभार प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया.
'बाप को गोली मारने के लिए बेटे को मजबूर करते थे नक्सली'
संसदीय कार्य मंत्री और नारायणपुर से विधायक केदार कश्यप ने चर्चा की शुरुआत करते हुए बस्तर में नक्सलियों के उस खौफनाक दौर को याद किया, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. कश्यप ने बताया कि नक्सली सिर्फ हत्या नहीं करते थे, बल्कि वे इतनी निर्दयता से वार करते थे ताकि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में दहशत बैठ जाए.
उन्होंने रुंधे गले से कहा, 'नक्सली सुनियोजित तरीके से खौफ फैलाते थे. वे जिसे मारते थे, उसके घर की मां-बेटियों के साथ बर्बरता की जाती थी. हद तो तब हो जाती थी जब नक्सली मासूम बेटे के हाथ में बंदूक थमाकर कहते थे कि अपने ही बाप को गोली मार दो. ऐसी अनगिनत रूह कंपाने वाली घटनाएं रानी बोदली, झीरम घाटी और ताड़मेटला में हुईं, जो आज भी आंखों के सामने तैरती हैं.'
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— Zee MP-Chhattisgarh (@ZeeMPCG) July 15, 2026
केदार कश्यप ने अपने निजी जीवन का एक संस्मरण साझा करते हुए बताया कि एक बार मर्दापाल बाजार में जब वे थाने का उद्घाटन करने गए थे, तब स्कूल ड्रेस में आए नक्सलियों ने उनके सामने तीन लोगों की हत्या कर दी थी. तब उन्हें खुद को जान बचाने के लिए एक कमरे में बंद करना पड़ा था और उनके पिता (जो तत्कालीन सांसद थे) ने उनसे राजनीति तक छोड़ने को कह दिया था.
मैंने 500 से ज्यादा लोगों को अंतिम विदाई दी: डॉ. रमन सिंह
चर्चा के समापन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. बस्तर के सुलगते दिनों को याद करते हुए डॉ. रमन सिंह का गला भर आया. उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, 'आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े युद्ध की समाप्ति हुई है. मैं उस दौर का चश्मदीद गवाह हूं जब बस्तर झुलस रहा था. मैंने खुद अपने हाथों से 500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों और जवानों को अंतिम विदाई दी है. एक दौर था जब अबूझमाड़ में बिजली के टावर गिरा दिए जाते थे और तीन-तीन दिनों तक पूरा बस्तर अंधेरे में डूबा रहता था. बस्तर में अधिकारियों की पोस्टिंग ऐसी जगह होती थी, जहां खौफ के मारे लोग अपनी बेटियों की शादी उन अधिकारियों से करने को तैयार नहीं होते थे. उस सुलगते बस्तर को आज केंद्रीय गृह मंत्री और डबल इंजन सरकार की इच्छाशक्ति ने संवारा है.'
दृढ़ रणनीति से हुआ नक्सलवाद का खात्मा: सीएम साय
नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद के लिए आभार प्रस्ताव चर्चा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा को नक्सलमुक्त बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ रणनीति ने इसे सच कर दिखाया. नक्सल उन्मूलन के लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को धन्यवाद देते हैं. सुरक्षाबलों को धन्यवाद की उनके अदम्य साहस से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, बस्तर की जनता का भी धन्यवाद जिनके सहयोग से ही नक्सलवाद खत्म हो पाया.
सीएम विष्णु देव साय ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वे रायगढ़ के सांसद थे, तब रांची से जशपुर आने में भी डर लगता था. मैं रायगढ़ का सांसद हुआ करता था, तब करीबी एयरपोर्ट रांची था. मुझे याद है तब रांची से जशपुर आने में हम डरते थे, लेकिन सरगुजा पहले नक्सलमुक्त हुआ और अब बस्तर भी नक्सलमुक्त हो चुका है. केंद्र में कांग्रेस शासन 10 साल रहने के कारण पिछली भाजपा सरकार को उतना सहयोग नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था. कांग्रेस सरकार में रहती है तो नक्सलियों को पाल-पोसकर कर रखती है. झीरम घाटी में उनके नेतृत्व को खत्म किया, फिर भी पता नहीं नक्सलियों से उनका क्या रिश्ता है. 5 साल जब कांग्रेस सरकार में थी, तो नक्सलियों को लगता था हमारी सरकार है.
उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के ऐलान और रणनीति के बाद केंद्र की भरपूर मदद और सबके सहयोग से नक्सलियों से मजबूती से लड़ाई हुई और डबल इंजन की इच्छाशक्ति से नक्सलवाद खत्म हुआ. जब केंद्रीय गृहमंत्री ने डेडलाइन तय किया तो हमलोगों को भी लगा कि कैसे होगा, लेकिन मन में विश्वास था कि मोदी है तो मुमकिन है और आखिरकार नक्सलवाद का खात्मा हुआ. केंद्रीय गृहमंत्री कम-से-कम 10 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए, इस दौरान उन्होंने बैठक में रणनीति ही नहीं बनाए, बल्कि सुरक्षाबलों का हौसला भी बढ़ाया. इस बीच कम-से-कम मैं 100 बार बस्तर गया, एकबार अचानक सुरक्षाबलों के बीच भी मैं पहुंचा.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कांग्रेस पर तीखा हमला
इस बेहद गंभीर चर्चा के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों की सदन से अनुपस्थिति पर उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया. सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण अब तक 2,040 आम नागरिकों की ऑन-रिकॉर्ड हत्याएं हुई हैं. इसके अलावा 64 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी और 1,429 जवान देश के लिए शहीद हुए हैं.
विजय शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झीरम घाटी जैसे बड़े हमले में अपने शीर्ष नेतृत्व को खोने के बाद भी कांग्रेस के लोग इस महत्वपूर्ण चर्चा से गायब हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि बस्तर में फंड और फोर्स ज्यादा मिलने के बावजूद पिछली सरकारें सिर्फ गाल बजाती रहीं, जबकि वर्तमान सरकार बस्तर के 100 विजेताओं और 125 मांझी-पालकियों को आगामी 30 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सम्मानपूर्वक भोजन कराने ले जा रही है.