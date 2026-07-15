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बेटे से बाप को गोली मरवाते थे नक्सली... छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां, बोलते-बोलते रो पड़े केदार कश्यप और रमन सिंह

नक्सलवाद के खात्मे पर केंद्र सरकार का आभार जताने को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने प्रस्ताव रखा. चर्चा के दौरान बोलते हुए केदार कश्यप भावुक हो गए और उनका गला भर आया. उन्होंने नक्सलियों के उस खौफनाक दौर को याद किया, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

Written BySatya Prakash
Published: Jul 15, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:39 PM IST
बेटे से बाप को गोली मरवाते थे नक्सली... छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां, बोलते-बोलते रो पड़े केदार कश्यप और रमन सिंह

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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