/बेटे से बाप को गोली मरवाते थे नक्सली... छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां, बोलते-बोलते रो पड़े केदार कश्यप और रमन सिंह

चर्चा के समापन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. बस्तर के सुलगते दिनों को याद करते हुए डॉ. रमन सिंह का गला भर आया. उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, 'आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े युद्ध की समाप्ति हुई है. मैं उस दौर का चश्मदीद गवाह हूं जब बस्तर झुलस रहा था. मैंने खुद अपने हाथों से 500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों और जवानों को अंतिम विदाई दी है. एक दौर था जब अबूझमाड़ में बिजली के टावर गिरा दिए जाते थे और तीन-तीन दिनों तक पूरा बस्तर अंधेरे में डूबा रहता था. बस्तर में अधिकारियों की पोस्टिंग ऐसी जगह होती थी, जहां खौफ के मारे लोग अपनी बेटियों की शादी उन अधिकारियों से करने को तैयार नहीं होते थे. उस सुलगते बस्तर को आज केंद्रीय गृह मंत्री और डबल इंजन सरकार की इच्छाशक्ति ने संवारा है.'