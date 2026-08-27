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नेपाल में फंसे हैं आपके अपने? छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, CM साय ने दिए निर्देश

नेपाल बाढ़ में और भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की मदद के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रशासन प्रभावित नागरिकों को सहायता पहुंचाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है.

Written ByPooja
Published: Aug 27, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:44 AM IST
नेपाल में फंसे हैं आपके अपने? छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, CM साय ने दिए निर्देश

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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