नेपाल में फंसे हैं आपके अपने? छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, CM साय ने दिए निर्देश

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नेपाल में 26 अगस्त की सुबह भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई. तेज बहाव की चपेट में आकर सौकड़ों मकान, वाहन, पुल और सड़कें बह गईं. बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने तक का समय नहीं मिला. नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की मदद के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. सरकार का उद्देश्य प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाना और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी कदम उठाना है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नेपाल में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी और उन्हें जरूरी मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन तेजी से काम कर रहा है. राज्य सरकार के अनुसार, नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिक या उनके परिवार के सदस्य मदद और जरूरी जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं. +91-771-2223471 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फंसे हुए लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
सीएम ने जताया दुख
इसके अलावा, सीएम साय ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से दिवंगत आत्माओं की शांति, शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति और लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की प्रार्थना की है.
इमरजेंसी नंबर जारी
इस बीच नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों को मदद और जानकारी देने के लिए भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं. मदद के लिए दूतावास के हेल्पलाइन नंबर +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क किया जा सकता है. बता दें कि 26 अगस्त को नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है.
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