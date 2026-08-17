रायपुर में सरकारी ITI में एडमिशन का सुनहरा मौका! इच्छुक अभ्यर्थी जल्द करें आवेदन, जानिए लास्ट डेट

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में शैक्षणिक सत्र के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है. रायपुर के सड्डू स्थित सरकारी महिला ITI में कई अहम ट्रेड्स में सीटें खाली हैं और उन्हें भरने के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं. सड्डू महिला ITI में एडमिशन के मौके मुख्य रूप से वोकेशनल ट्रेड्स जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA), स्टेनो (हिंदी), और इंटीरियर डिजाइनर एंड डेकोरेशन में उपलब्ध हैं. इसके अलावा राज्य भर के अन्य सरकारी ITIs में भी अलग-अलग कैटेगरी में खाली सीटों पर एडमिशन के मौके दिए जा रहे हैं.
18 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे आवेदन
एडमिशन के इच्छुक योग्य उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक छत्तीसगढ़ ITI एडमिशन पोर्टल, cgiti.admissions.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं. तय समय-सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है. इसलिए, सलाह दी जाती है कि समय-सीमा खत्म होने से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें.
शासकीय महिला आईटीआई में कई सीटें खाली
रायपुर सरकारी महिला ITI सड्डू में COPA, स्टेनो (हिंदी) और इंटीरियर डिज़ाइनर और डेकोरेशन ट्रेड में सीटें खाली हैं. जो उम्मीदवार इन ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे तय समय के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के दूसरे सरकारी ITI में खाली सीटों पर एडमिशन के मौके भी दिए जा रहे हैं.
खाली सीटों पर एडमिशन पाने का सुनहरा मौका
खाली सीटों पर एडमिशन का यह मौका उन कैंडिडेट्स के लिए फायदेमंद है जो ITI के अलग-अलग प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें. एडमिशन से जुड़ी योग्यता, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और दूसरे अहम नियमों की जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर देखी जा सकती है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!