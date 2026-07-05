नहीं रहीं पद्म विभूषण तीजन बाई, 70 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, छत्तीसगढ़ लोककला में शोक की लहर

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छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था. उन्होंने अस्पताल में तड़के करीब 3:15 बजे अंतिम सांस ली. देर रात सीएम विष्णु देव साय ने तीजन बाई के परिजनों से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य का हाल चाल लिया था. उनके निधन से छत्तीसगढ़ी लोक कला की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है.
छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की अमर गाथाकार, पद्म विभूषण सम्मानित विश्वविख्यात पंडवानी कलाकार तीजन बाई जी की अस्वस्थता का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। वे वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), रायपुर के मेडिकल आईसीयू में उपचाराधीन हैं।
मैंने उनके परिजनों से स्वयं बात…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 4, 2026
छत्तीसगढ़ लोककला में शोक की लहर
तीजन बाई ने अपनी अनोखी गायकी और शानदार प्रस्तुतियों के जरिए पंडवानी लोक-गाथा परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया था. अपनी दमदार आवाज, अभिनय और दिल को छू लेने वाले अंदाज से महाभारत की कहानियों को जीवंत करते हुए, उन्होंने देश-विदेश में हजारों प्रस्तुतियां दीं और छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति का मान बढ़ाया. उनके निधन की खबर से न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश की कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.
राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से हुईं सम्मानित
लोक कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार ने डॉ. तीजन बाई को पद्म श्री, पद्म भूषण और बाद में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया. उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले. पंडवानी के 'दुशासन वध' प्रसंग की उनकी दमदार प्रस्तुति ने उन्हें भारत और विदेशों में वैश्विक पहचान और खूब तारीफ दिलाई. 1980 में भारत की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर उन्होंने दुनिया भर में भारतीय लोक संस्कृति और पंडवानी कला को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरीशस सहित कई देशों की यात्रा की.
दुर्ग में हुआ था जन्म
बता दें कि तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को दुर्ग जिले के गनियारी गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम हुकमचंद परधी और माता का नाम सुखवती बाई था. वह छत्तीसगढ़ की 'पारधी' अनुसूचित जनजाति से थीं. हालांकि आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तीजन बाई ने अपनी अनोखी गायन शैली के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी कला को एक नई पहचान दिलाई.
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