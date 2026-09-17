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पीएम मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में जले 1.50 करोड़ से ज्यादा दीप, सीएम साय बोले- देश को मिली नई गति

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर ‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रदेशभर में 1.50 करोड़ से अधिक दीये जलाए गए. ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत कार्यक्रम 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 17, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:32 PM IST
पीएम मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में जले 1.50 करोड़ से ज्यादा दीप, सीएम साय बोले- देश को मिली नई गति
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