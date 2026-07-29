रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे भारी! मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

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छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और पूरे राज्य में बारिश तेज हो गई है. मौसम केंद्र के अनुसार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के पास बने गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) के असर से अगले 48 घंटों में छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने खासकर मध्य छत्तीसगढ़ के हालात को देखते हुए 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किए हैं. इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग डिवीजन के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है.
रायपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त
पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि रायपुर, दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर डिवीजन में कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. बारिश के कारण रायपुर के काठाडीह में स्थित BSUP कॉलोनी जलमग्न हो गई, जहां घुटने तक पानी भरने से लोगों का जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ. घरों में पानी घुसने से निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम और मेयर से जलभराव की समस्या के बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है. हर बारिश में यही स्थिति बनती है और लोगों को अपने ही घरों में कैद रहना पड़ता है. उन्हें पानी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ता है.
आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज बुधवार को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, मध्य छत्तीसगढ़ के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट लागू हैं. IMD के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पास बने गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) के असर से राज्य में अगले 48 घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना है. विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में कुल बारिश सामान्य श्रेणी में तो बनी हुई है, लेकिन यह औसत से लगभग 18 प्रतिशत कम दर्ज की गई है. हालांकि, वर्तमान में सक्रिय मानसूनी सिस्टम से राज्य में बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है. प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है.
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