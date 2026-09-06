/छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल, बिजली गिरने का भी अलर्ट! रायपुर में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना

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रविवार को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश का असर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रह सकता है. कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तो कुछ इलाकों में मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है. वहीं, राजधानी रायपुर में दिन भर बादल छाए रहने की उम्मीद है. इस दौरान मौसम सुहावना रहेगा, इसलिए आप आज शाम बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं.
आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट
बारिश के साथ प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी है. इसलिए, खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुली जगहों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. राजधानी रायपुर में भी आज बादल छाए रहने और शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है. बारिश की वजह से मौसम के काफी सुहावना रहने की उम्मीद है.तापमान की बात करें तो रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश 10-10 मिमी लोरमी, दरिमा और कुमर्दा में दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई. इस सीजन में अब तक राज्य में सामान्य से 3% कम बारिश हुई है. वहीं बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जहां सामान्य से 75% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि बेमेतरा में सबसे कम बारिश हुई, जो सामान्य से 39% कम रही.
जगदलपुर सबसे गर्म
तापमान की बात करें तो शनिवार को जगदलपुर राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड पर सबसे कम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा. हालांकि रविवार को मौसम में आए इस बदलाव और बीच-बीच में होने वाली बारिश से पूरे राज्य में तापमान नियंत्रित रहेगा, जिससे पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही उमस और तेज गर्मी से राहत मिलेगी. खेती और रोजमर्रा के कामों के लिहाज से इस बारिश को राज्य के लिए फायदेमंद माना जा रहा है.
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