Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /रायपुर
  • /छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल, बिजली गिरने का भी अलर्ट! रायपुर में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना

छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल, बिजली गिरने का भी अलर्ट! रायपुर में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना

Chhattisgarh Weather Update: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है. कुछ जगहों पर बिजली गिरने का भी खतरा है. साथ ही बारिश के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 06, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:28 AM IST
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल, बिजली गिरने का भी अलर्ट! रायपुर में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुबई दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, UAE के बड़े बिजनेसमैन से करेंगे मुलाकात
2
3
4
5