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रायपुर-बिलासपुर में बादलों का डेरा, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब तक रायपुर और दुर्ग समेत 18 से अधिक जिलों में पहुंच चुका है और अगले 3-4 दिनों में पूरे राज्य को कवर कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं आज रायपुर और बिलासपुर में मौसम कैसा रहेगा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 28, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:00 PM IST
रायपुर-बिलासपुर में बादलों का डेरा, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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