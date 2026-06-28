रायपुर-बिलासपुर में बादलों का डेरा, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

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Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के पूरे राज्य में फैलने की संभावना है. आने वाले हफ़्ते में राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा कुछ इलाकों के लिए बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है.
22 जून को पहुंचा था मानसून
राज्य में मानसून 22 जून को पहुंचा और तब से रायपुर, दुर्ग, बस्तर और कांकेर समेत 18 से ज्यादा जिलों में सक्रिय हो गया है. हालांकि बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में अभी भी मानसून का इंतजार है, जहां इसके अगले 48 घंटों में पहुंचने की उम्मीद है.
रायपुर में कम हुई बारिश
इस साल जून में बारिश की स्थिति बहुत चिंताजनक रही है. रायपुर और राजनांदगांव जैसे प्रमुख जिलों में सामान्य से लगभग 80% कम बारिश दर्ज की गई है. रायपुर में अब तक 136 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन वहां सिर्फ़ 35.8 मिमी बारिश ही दर्ज हुई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का कोई मजबूत क्षेत्र न बनने के कारण भारी बारिश वाला सिस्टम नहीं बन पाया, जिससे केवल कुछ जगहों पर ही छिटपुट बारिश हुई है. हालांकि, मौसम का एक नया सिस्टम बनने से आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है.
आज कैसा रहेगा रायपुर-बिलासपुर का मौसम
शनिवार को रायपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38°C और 26.3°C दर्ज किया गया, जबकि बिलासपुर में अधिकतम तापमान 38.5°C और न्यूनतम तापमान 27.5°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार रविवार, 28 जून को रायपुर और बिलासपुर के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं व बारिश का अलर्ट है.
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