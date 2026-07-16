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E20 पेट्रोल को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी को नई गाड़ी देने का आदेश

Raipur Consumer Court On E20: देशभर में E20 फ्यूल को लेकर चल रही चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने E20 पेट्रोल की वजह से कार का इंजन खराब होने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राहक के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है. खबर अपडेट की जा रही है...

Written ByPooja
Published: Jul 16, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:42 PM IST
E20 पेट्रोल को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी को नई गाड़ी देने का आदेश

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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