E20 पेट्रोल को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी को नई गाड़ी देने का आदेश

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Raipur Consumer Court On E20: देशभर में E20 फ्यूल को लेकर चल रही चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने E20 पेट्रोल की वजह से कार का इंजन खराब होने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राहक के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है. खबर अपडेट की जा रही है...
E20 पेट्रोल और इंजन खराब होने से जुड़े मामले में कोर्ट ने ग्राहक को हुई परेशानी और खराब सर्विस के लिए कंपनी और डीलर, दोनों को जिम्मेदार ठहराया है. कंज्यूमर फोरम के प्रेसिडेंट प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीज की बेंच ने आदेश दिया है कि पीड़ित डॉक्टर को उसी मॉडल की नई कार दी जाए जो E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती हो.
कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कंपनी और उसका डीलर 45 दिनों के अंदर ग्राहक को नई कार नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें कुल 20,50,494 चुकाने होंगे. इस रकम में गाड़ी की पूरी कीमत के साथ-साथ RTO और इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है. इसके अलावा, ऑर्डर की तारीख से लेकर पेमेंट की असल तारीख तक इस रकम पर 7 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा. साथ ही, ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा और कानूनी कार्यवाही का खर्च उठाने के लिए 10,000 रुपए अलग से देने होंगे.