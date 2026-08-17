/दुष्कर्म के बाद पानी में डुबोकर की हत्या...साइकिल वाला साइको गिरफ्तार, महिलाओं को बनाता था निशाना, POCSO एक्ट में हो चुकी है सजा

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रायपुर में अकेली महिलाओं का साइकिल से पीछा कर उन्हें निशाना बनाने वाला साइको आरोपी संदेही डीके साहू गिरफ्तार हुआ है. मुजगहन में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या और दूसरी महिला से मारपीट के दो मामलों का खुलासा हुआ है. चौंकाने वाली बात ये कि आरोपी पहले भी महिला अपराध में 10 साल की सजा काट चुका है.
आरोप है कि 21 जुलाई को आरोपी ने अकेली जा रही महिला का साइकिल से पीछा किया और उसे पकड़कर पानी से भरे एक प्लॉट में ले गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद गला दबाने के साथ उसका मुंह पानी में डुबोकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मृतिक का मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया. इतना ही नहीं 5 अगस्त को भी आरोपी ने एक महिला को अकेला देखकर उसका पीछा किया. महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उसे नाली में गिरा दिया और उस पर हमला किया. महिला के चीखने-चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग निकला.
पुलिस ने सैकड़ों CCTV के फुटेज खंगाले
दोनों वारदातों के बाद पुलिस ने 8 से ज्यादा टीमें गठित कीं और सैकड़ों CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची. चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपी पहले भी महिला संबंधी अपराध में जेल जा चुका है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतिका का मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल साइकिल और घटना के समय पहने कपड़े बरामद किए हैं.
POCSO एक्ट एक्ट में हो चुकी है सजा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी का महिलाओं के खिलाफ ऐसी हरकतें करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है. नाबालिग रहते हुए उसे एक लड़की के साथ रेप के मामले में POCSO एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई थी और उसने जुवेनाइल होम में समय बिताया था. कुछ साल पहले रिहा होने के बाद उसने फिर से ऐसी घटनाओं में शामिल होना शुरू कर दिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी सेक्सुअल साइकोपैथ है. पुलिस उसकी सोच को समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से उससे पूछताछ कर रही है.
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