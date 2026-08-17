/दुष्कर्म के बाद पानी में डुबोकर की हत्या...साइकिल वाला साइको गिरफ्तार, महिलाओं को बनाता था निशाना, POCSO एक्ट में हो चुकी है सजा

आरोप है कि 21 जुलाई को आरोपी ने अकेली जा रही महिला का साइकिल से पीछा किया और उसे पकड़कर पानी से भरे एक प्लॉट में ले गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद गला दबाने के साथ उसका मुंह पानी में डुबोकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मृतिक का मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया. इतना ही नहीं 5 अगस्त को भी आरोपी ने एक महिला को अकेला देखकर उसका पीछा किया. महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उसे नाली में गिरा दिया और उस पर हमला किया. महिला के चीखने-चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग निकला.