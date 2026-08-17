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दुष्कर्म के बाद पानी में डुबोकर की हत्या...साइकिल वाला साइको गिरफ्तार, महिलाओं को बनाता था निशाना, POCSO एक्ट में हो चुकी है सजा

रायपुर में अकेली महिलाओं का पीछा कर उन्हें निशाना बनाने के आरोपी डीके साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 21 जुलाई को एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी. आरोपी पहले भी POCSO एक्ट के तहत 10 साल की सजा काट चुका है.

Written ByRajesh NishadEdited ByPooja
Published: Aug 17, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:27 PM IST
दुष्कर्म के बाद पानी में डुबोकर की हत्या...साइकिल वाला साइको गिरफ्तार, महिलाओं को बनाता था निशाना, POCSO एक्ट में हो चुकी है सजा

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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