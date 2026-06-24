ED ने पुलिस से इस मामले से जुड़े दस्तावेजों, चार्जशीट और दूसरे रिकॉर्ड की कॉपी मांगी है. पुलिस पहले ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और मामले की सुनवाई चल रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध ड्रग्स के कारोबार से कमाए गए पैसे को कहां और कैसे ठिकाना किया गया या छिपाया गया. इसके अलावा इस गैंग से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच हो सकती है. ड्रग्स स्कैंडल में करीब 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते ईडी इस मामले में आगे की पड़ताल कर सकती है. बताया जा रहा है कि इनफार्मेशन शेयर सिस्टम (ISS) के जरिअ डीआरआई, ईडी और सीबीआई जैसे विभाग मामले से जुड़े दस्तावेज और चालान की कॉपी मांग रहे हैं.