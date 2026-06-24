Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /रायपुर ड्रग्स स्कैंडल में ED की एंट्री, नाव्या मलिक केस में मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच, पुलिस से मांगी चार्जशीट

रायपुर ड्रग्स स्कैंडल में ED की एंट्री, नाव्या मलिक केस में मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच, पुलिस से मांगी चार्जशीट

Raipur drugs scandal: रायपुर के चर्चित ड्रग्स स्कैंडल अब ईडी की एंट्री हो गई है. ED ने कथित ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू कर दी है.

Written ByPooja
Published: Jun 24, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:20 AM IST
रायपुर ड्रग्स स्कैंडल में ED की एंट्री, नाव्या मलिक केस में मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच, पुलिस से मांगी चार्जशीट

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एमपी OBC आरक्षण मामला: 24 जून से हाईकोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई, 91 याचिकाएं हैं
mp news39 min ago
2
MP High court52 min ago
3
bhopal news1 hr ago
4
gwalior newsJun 23
5
itarsi newsJun 23