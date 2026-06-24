राज्य चुनें
Raipur drugs scandal: राजधानी रायपुर में सामने आए चर्चित ड्रग्स स्कैंडल अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो गई है. कथित ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू कर दी है. ED अब इस पूरे नेटवर्क में काले धन के इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच में जुट गई है.
ED ने पुलिस से इस मामले से जुड़े दस्तावेजों, चार्जशीट और दूसरे रिकॉर्ड की कॉपी मांगी है. पुलिस पहले ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और मामले की सुनवाई चल रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध ड्रग्स के कारोबार से कमाए गए पैसे को कहां और कैसे ठिकाना किया गया या छिपाया गया. इसके अलावा इस गैंग से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच हो सकती है. ड्रग्स स्कैंडल में करीब 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते ईडी इस मामले में आगे की पड़ताल कर सकती है. बताया जा रहा है कि इनफार्मेशन शेयर सिस्टम (ISS) के जरिअ डीआरआई, ईडी और सीबीआई जैसे विभाग मामले से जुड़े दस्तावेज और चालान की कॉपी मांग रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
23 अगस्त 2025 को पुलिस ने हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई और दीप धनोरिया को MDMA के साथ गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नाव्या मलिक की मिलीभगत का खुलासा किया. इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मुंबई में एक ऑपरेशन चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. नव्या मूल रूप से रायपुर के कटोरा तालाब इलाके की रहने वाली है. जांच से पता चला कि वह शहर में कई हाई-प्रोफाइल पार्टियों और प्राइवेट इवेंट्स में ड्रग्स सप्लाई करती थी. आरोप है कि वह ड्रग्स पहुंचाने के लिए खुद इन इवेंट्स में शामिल होती थी.
नाव्या को रैकेट का मास्टरमाइंड बताया
पुलिस के अनुसार, नाव्या ने इस धंधे के लिए एक संगठित नेटवर्क बनाया था, जिसे मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से चलाया जाता था. जांच एजेंसियों का मानना है कि समय के साथ उसकी पहुंच प्रभावशाली लोगों तक हो गई थी और इसी नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की सप्लाई का दायरा लगातार बढ़ता गया.पुलिस की जांच में नाव्या मलिक को इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया गया था. उसकी गिरफ्तारी के बाद जब्त किए गए तीन मोबाइल फोनों से कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. जांच से पता चला कि वह लगभग 850 प्रभावशाली लोगों के संपर्क में थी. इनमें नेता, व्यापारी, होटल संचालक, क्लब मैनेजमेंट से जुड़े लोग और शहर के कई जाने-माने परिवारों के सदस्य शामिल थे.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट