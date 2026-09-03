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रायपुर में गणेशोत्सव की तैयारियां...पहली बार हर पंडाल के लिए तैनात होगा नोडल अफसर, फायर NOC और CCTV अनिवार्य, महिला वॉलंटियर्स भी संभालेंगी मोर्चा

रायपुर में गणेशोत्सव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. पहली बार हर गणेश पंडाल के लिए नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त होगा. पंडालों के लिए नगर निगम की अनुमति, फायर NOC और CCTV अनिवार्य होंगे. साथ ही इस बार पुरुष वॉलंटियर्स के साथ ही महिला वॉलंटियर्स भी मोर्चा संभालेंगी.

Written ByPooja
Published: Sep 03, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:09 AM IST
रायपुर में गणेशोत्सव की तैयारियां...पहली बार हर पंडाल के लिए तैनात होगा नोडल अफसर, फायर NOC और CCTV अनिवार्य, महिला वॉलंटियर्स भी संभालेंगी मोर्चा

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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