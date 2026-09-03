/रायपुर में गणेशोत्सव की तैयारियां...पहली बार हर पंडाल के लिए तैनात होगा नोडल अफसर, फायर NOC और CCTV अनिवार्य, महिला वॉलंटियर्स भी संभालेंगी मोर्चा

गणेशोत्सव को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजामों के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रमुख गणेश समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. रायपुर में पहली बार हर गणेश पंडाल के लिए एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. यह अधिकारी मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक पूरे उत्सव के दौरान समिति के साथ तालमेल बिठाएगा. पुलिस ने साफ किया कि गणेश पंडाल लगाने के लिए नगर निगम से मंजूरी, फायर NOC और CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा. सुरक्षा मजबूत करने के लिए, पंडालों में पुरुष वॉलंटियर्स के साथ महिला वॉलंटियर्स भी तैनात की जाएंगी. ये महिला वॉलंटियर्स श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इंतजाम संभालने में मदद करेंगी.