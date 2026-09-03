/रायपुर में गणेशोत्सव की तैयारियां...पहली बार हर पंडाल के लिए तैनात होगा नोडल अफसर, फायर NOC और CCTV अनिवार्य, महिला वॉलंटियर्स भी संभालेंगी मोर्चा

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गणेशोत्सव को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजामों के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रमुख गणेश समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. रायपुर में पहली बार हर गणेश पंडाल के लिए एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. यह अधिकारी मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक पूरे उत्सव के दौरान समिति के साथ तालमेल बिठाएगा. पुलिस ने साफ किया कि गणेश पंडाल लगाने के लिए नगर निगम से मंजूरी, फायर NOC और CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा. सुरक्षा मजबूत करने के लिए, पंडालों में पुरुष वॉलंटियर्स के साथ महिला वॉलंटियर्स भी तैनात की जाएंगी. ये महिला वॉलंटियर्स श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इंतजाम संभालने में मदद करेंगी.
भीड़ को संभालने, सुरक्षा और ट्रैफिक के इंतजामों को लेकर तय किए गए पुलिस अधिकारी संबंधित गणेश समितियों के लगातार संपर्क में रहेंगे. पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ पार्किंग, ट्रैफिक और विसर्जन जुलूस की व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जाएगी.पुलिस ने गणेश समितियों से कहा है कि वे सभी जरूरी मंजूरी और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही पंडाल बनाएं. नोडल अधिकारियों और गणेश समितियों के बीच बेहतर तालमेल से पूरे गणेशोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाए रखने की कोशिश की जाएगी.
निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए पंडाल में अग्निशमन यंत्र (fire extinguishers) रखना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, सुरक्षा के लिहाज से पंडाल और उसके आस-पास की अहम जगहों पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो कमेटियां इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इन बातों का भी रखना होगा ख्याल
बड़े गणेश पंडालों में भीड़ को संभालने के लिए आने-जाने के अलग-अलग रास्ते बनाने के निर्देश दिए गए हैं. पंडाल में फर्स्ट-एड किट और जरूरी दवाइयां रखने के साथ-साथ, सबसे पास के अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों की जानकारी साफ-साफ दिखाने के निर्देश भी दिए गए हैं. दर्शन के दौरान भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने और लोगों को एक ही जगह इकट्ठा होने से रोकने पर खास जोर दिया गया है. साथ ही प्रसाद बांटने के लिए मुख्य दर्शन मार्ग से अलग एक जगह तय करने की सलाह भी दी गई है.
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