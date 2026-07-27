रायपुर हाईवे पेट्रोलिंग ने किया कमाल, 6 महीनों में 52 लोगों की जान बचाई...हटाये गए 6,359 अवैध वाहन, 24×7 निगरानी

6 महीनों में 52 लोगों की जान बचाई

बता दें कि DCP (ट्रैफ़िक) डॉ. अर्चना झा की देखरेख में काम करने वाली यह टीम हाईवे पर चौबीसों घंटे सक्रिय रहती है, जो दुर्घटनाओं पर नजर रखती है और आपातकालीन सहायता देती है. पुलिस के अनुसार तुरंत राहत और मेडिकल मदद मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकी है. इसके अलावा हाईवे पर गश्त की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए चार नई पेट्रोल गाड़ियां तैनात की गई हैं. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोल टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है. उनकी प्राथमिकता घायलों को प्राथमिक उपचार देना और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना होती है. ऐसी त्वरित कार्रवाई से टीम ने अब तक 55 दुर्घटनाओं में 52 घायल लोगों की जान बचाई है. साथ ही, सड़क सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए ट्रैफ़िक पुलिस को चार नई अत्याधुनिक हाईवे पेट्रोल गाड़ियां मिली हैं.