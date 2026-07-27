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रायपुर हाईवे पेट्रोलिंग ने किया कमाल, 6 महीनों में 52 लोगों की जान बचाई...हटाये गए 6,359 अवैध वाहन, 24×7 निगरानी

राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा रही है. जनवरी से जून 2026 के बीच इस टीम ने नेशनल हाईवे-53 पर हुए 55 हादसों में घायल 52 लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 27, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:17 AM IST
रायपुर हाईवे पेट्रोलिंग ने किया कमाल, 6 महीनों में 52 लोगों की जान बचाई...हटाये गए 6,359 अवैध वाहन, 24×7 निगरानी
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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