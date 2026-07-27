रायपुर हाईवे पेट्रोलिंग ने किया कमाल, 6 महीनों में 52 लोगों की जान बचाई...हटाये गए 6,359 अवैध वाहन, 24×7 निगरानी

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (NH-53) पर आने-जाने वालों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम एक मिसाल कायम कर रही है. डीसीपी ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा के कुशल निर्देशन में संचालित यह टीम दिन-रात (24×7) मुस्तैद रहकर काम कर रही है. आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2026 के बीच हाईवे पर हुई 55 सड़क दुर्घटनाओं के मामले में टीम ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत कार्रवाई की. गंभीर रूप से घायल 52 लोगों को सुरक्षित और समय पर अस्पताल पहुंचाकर उन्हें नई ज़िंदगी दी.
हाईवे से हटाए गए 6,359 अवैध वाहन और 833 मवेशी
पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं. पेट्रोलिंग के दौरान हाईवे पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले 6,359 अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 833 आवारा मवेशियों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. राहत और बचाव कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए खारून नदी पुल से महानदी नदी पुल तक के रास्ते को चार सेक्टरों में बांटा गया है. इसके अलावा बेड़े में चार नई अत्याधुनिक हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियां शामिल की गई हैं, जिससे टीम आपातकालीन स्थितियों में तेजी से मदद पहुंचा सकेगी.
6 महीनों में 52 लोगों की जान बचाई
बता दें कि DCP (ट्रैफ़िक) डॉ. अर्चना झा की देखरेख में काम करने वाली यह टीम हाईवे पर चौबीसों घंटे सक्रिय रहती है, जो दुर्घटनाओं पर नजर रखती है और आपातकालीन सहायता देती है. पुलिस के अनुसार तुरंत राहत और मेडिकल मदद मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकी है. इसके अलावा हाईवे पर गश्त की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए चार नई पेट्रोल गाड़ियां तैनात की गई हैं. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोल टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है. उनकी प्राथमिकता घायलों को प्राथमिक उपचार देना और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना होती है. ऐसी त्वरित कार्रवाई से टीम ने अब तक 55 दुर्घटनाओं में 52 घायल लोगों की जान बचाई है. साथ ही, सड़क सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए ट्रैफ़िक पुलिस को चार नई अत्याधुनिक हाईवे पेट्रोल गाड़ियां मिली हैं.
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