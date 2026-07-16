रायपुर वालों को बड़ी राहत, अब 5000 में रेगुलर होंगे अवैध नल कनेक्शन, जानें कब है आवेदन की लास्ट डेट

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Illegal Water Connection Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने अवैध पानी कनेक्शन धारकों को बड़ी राहत दी है. अब जिन लोगों ने बिना अनुमति नल कनेक्शन ले रखा है, वे केवल 5000 रुपए का शुल्क जमा कर उसे वैध करा सकेंगे. इससे पहले ऐसे कनेक्शन को नियमित कराने के लिए 20000 रुपए का भुगतान करना पड़ता था.
इस सुविधा के लिए रायपुर नगर निगम ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. यह योजना 16 जुलाई से 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि के दौरान पात्र उपभोक्ता कम शुल्क के साथ अपने अवैध नल कनेक्शन को नियमित करा सकेंगे.
विपक्ष ने किया था विरोध
पिछले महीने 27 जून के आसपास हुई एक बैठक में रायपुर नगर निगम ने शहर में अवैध नल कनेक्शनों को रेगुलर करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक खास अभियान शुरू किया. जिसके तहत नियमितीकरण के लिए 20,000 रुपए की फीस तय की गई, जिसका विपक्ष विरोध किया था. उन्होंने कहा कि जहां नया घरेलू नल कनेक्शन लेने में लगभग 10,000 रुपए का खर्च आता है, वहीं निगम उन अवैध कनेक्शनों को रेगुलर करने के लिए 20,000 की मांग कर रहा था जो पहले से ही सालों से इस्तेमाल हो रहे थे.
5,000 रुपए में रेगुलर करा सकते है नल कनेक्शन
जिसके बाद अब अवैध पानी के कनेक्शन को सिर्फ 5,000 रुपए में रेगुलर किया जा सकेगा. वहीं कमर्शियल कनेक्शन को रेगुलर करने की फीस 15,000 रुपए तय की गई है. नगर निगम ने वन-टाइम वॉटर टैक्स सेटलमेंट स्कीम लागू की है. इस स्कीम के तहत, 16 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक अवैध पानी के कनेक्शन को रेगुलर किया जा सकता है. इस तारीख के बाद, रायपुर नगर निगम अवैध कनेक्शन काटने के लिए एक अभियान शुरू करेगा और उन्हें हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा.
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