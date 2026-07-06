Add Zee Business As A Preferred Source
App

100 बिस्तरों का अस्पताल, कैंसर भवन और मेडिकल कॉलेज में 200 सीटर हॉस्टल... रायपुर को मिलेंगी कई नई सौगातें

Raipur News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को रायपुर और समोदा इलाकों को ₹112 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे. रायपुर मेडिकल कॉलेज में 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन और अन्य निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 06, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:12 AM IST
100 बिस्तरों का अस्पताल, कैंसर भवन और मेडिकल कॉलेज में 200 सीटर हॉस्टल... रायपुर को मिलेंगी कई नई सौगातें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP Breaking News LIVE: भोपाल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन आज, बारिश का ऑरेंज अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
MP Breaking News LIVE1 hr ago
2
jabalpur news1 hr ago
3
Singrauli news2 hrs ago
4
MP waqf bord newsJul 05
5
bhind crime newsJul 05