100 बिस्तरों का अस्पताल, कैंसर भवन और मेडिकल कॉलेज में 200 सीटर हॉस्टल... रायपुर को मिलेंगी कई नई सौगातें

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज 6 जुलाई को राजधानी रायपुर को ₹112 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे. रायपुर मेडिकल कॉलेज में होने वाले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 200 सीटों वाले हॉस्टल, कैंसर सेंटर और अन्य नए निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे. इन प्रोजेक्ट्स से मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टरों और मरीजों को बेहतर हेल्थकेयर और रहने की सुविधाएं मिलेंगी. यह कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे होगा और इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम अरुण साव करेंगे. इसके अलावा नवा रायपुर के कोटरा भाठा में लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के अस्पताल का भूमिपूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे.
112 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
इसके अलावा मुख्यमंत्री समोदा को 112 करोड़ की सौगात देंगे. ₹21.67 करोड़ की लागत से पूरे हुए 67 विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और ₹90.34 करोड़ की लागत वाली 29 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं में सड़कों, इमारतों, शहरी विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जो आरंग और समोदा क्षेत्रों के विकास को नई गति देंगे. इसके साथ नया रायपुर के कोटरा भाठा में ₹18 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखी जाएगी. इस भव्य कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे.
मेडिकल कॉलेज में 200 सीटर हॉस्टल
आज के बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम में दो अहम पड़ाव शामिल हैं. पहला रायपुर मेडिकल कॉलेज में है, जहां सुबह 11:00 बजे मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टरों के लिए 200 सीटों वाले मॉडर्न हॉस्टल और एक नई कैंसर सुविधा के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया जाएगा, जिससे हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा. डिप्टी सीएम अरुण साव की अध्यक्षता में शुरू होने वाली इस पहल से मेडिकल सेक्टर में रहने और इलाज की सुविधाओं में काफी सुधार होगा. मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टरों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी और नई इमारतें बनाई जाएंगी.
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