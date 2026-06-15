पुलिस कमिश्नरेट की बैठक में ये तय किया गया की पुलिस द्वारा स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी. साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस जवानों और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी. छात्राओं से छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी या पीछा करने जैसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. रायपुर पुलिस ने अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों से भी सहयोग की अपील की है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी देने को कहा गया है.