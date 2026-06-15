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Raipur Police Action: गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और छत्तीसगढ़ में 16 जून से रायपुर के स्कूलों-कॉलेजों में फिर से रौनक लौटने वाली है. स्कूल खुलने के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही न हो, इसके लिए रायपुर पुलिस (Raipur Police) ने एक कड़ा 'एक्शन प्लान' तैयार किया है. अब अगर कोई भी मनचला स्कूलों के आस-पास लड़कियों पर फब्तियां कसते या उन्हें परेशान करते पाया गया, तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.
रायपुर पुलिस ने इसके लिए खास प्लान बनाया है और शहर में 'एंटी-ईव टीजिंग' अभियान को तेज करते हुए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सादी वर्दी में जवानों को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि छात्राएं बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें. पुलिस के अधिकारियो ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास अनावश्यक रूप से घूमने, पान-ठेलों और चाय दुकानों के पास खड़े होकर छात्राओं को परेशान करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती
पुलिस कमिश्नरेट की बैठक में ये तय किया गया की पुलिस द्वारा स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी. साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस जवानों और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी. छात्राओं से छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी या पीछा करने जैसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. रायपुर पुलिस ने अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों से भी सहयोग की अपील की है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी देने को कहा गया है.
बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें लड़कियां
अति. पुलिस उपायुक्त अर्चना झा पुलिस का कहना है कि छात्राओं को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें. नए सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी अभियान लगातार चलाया जाएगा.
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