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स्कूल-कॉलेजों के बाहर घूमने वाले 'मनचले' सावधान! एक्शन मोड में रायपुर पुलिस, सादे कपड़ों में रहेगी तैनात

रायपुर पुलिस 16 जून से खुल रहे स्कूल-कॉलेजों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटी है और चेतावनी दी है कि छात्राओं को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं है.

Written ByRajesh Nishad
Published: Jun 15, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:36 PM IST
स्कूल-कॉलेजों के बाहर घूमने वाले 'मनचले' सावधान! एक्शन मोड में रायपुर पुलिस, सादे कपड़ों में रहेगी तैनात

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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