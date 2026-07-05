पानी-पानी हुआ रायपुर रेलवे स्टेशन, पहली बारिश में ही खुली पोल, यात्री परेशान

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश का असर अब रेलवे स्टेशन के कामकाज पर भी दिखने लगा है. रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भारी जलजमाव के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. प्लेटफॉर्म पर पानी जमा होने से लोगों के लिए अपनी ट्रेनों तक पहुंचना और उनमें चढ़ना या उतरना मुश्किल हो गया. कई यात्रियों को बारिश और जलजमाव के बीच भीगते हुए यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
पहली बारिश में ही खुली पोल
दरअसल, रायपुर में हुई भारी बारिश ने रेलवे प्रशासन की मानसून की तैयारियों की कमियों को उजागर कर दिया है. रायपुर रेलवे स्टेशन का सबसे अहम और व्यस्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 बुरी तरह जलमग्न हो गया है और किसी तालाब जैसा दिख रहा है. घुटनों तक भरे पानी की वजह से, ट्रेन पकड़ने या स्टेशन पर उतरने वाले हज़ारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मानसून से पहले की तैयारियों पर सवाल
इस स्थिति ने रेलवे के ड्रेनेज सिस्टम और मानसून से पहले की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों का कहना है कि बारिश के दौरान हर साल ऐसी समस्याएं आती हैं, फिर भी कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता. प्लेटफॉर्म पर पानी जमा होने से फिसलने का खतरा भी बढ़ गया, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को खास तौर पर परेशानी हुई.
बारिश के दौरान रेलवे स्टेशन जैसी अहम सार्वजनिक जगह पर पानी भरने की तस्वीरों ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की असल हालत को उजागर कर दिया है. यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से अपील की है कि वे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें और मानसून के दौरान ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए असरदार और स्थायी उपाय करें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके.
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