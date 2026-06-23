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Raipur skywalk project controversy: राजधानी रायपुर का बहुचर्चित स्काईवॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में है. ट्रैफिक कम करने और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही देने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट करीब 8 साल बाद भी अधूरा है. करोड़ों की लागत से बन रहा स्काईवॉक अब निर्माण में देरी के साथ-साथ करोड़ों रुपए की कथित लापरवाही को लेकर भी चर्चा में है. स्काईवॉक में लगने वाले करीब 5 करोड़ रुपए के लिफ्ट और एस्केलेटर सालों से खुले में पड़े-पड़े खराब होने की बात सामने आई है. आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है और परियोजना कब पूरी होगी यह बड़ा सवाल बन चुका है.
स्काईवॉक 2016-17 में प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई थी.उस समय इसकी लागत 42 करोड़ 55 लाख रुपए थी, लेकिन बाद में डिजाइन और अन्य बदलावों के चलते लागत बढ़कर लगभग 77 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. मई 2025 में इस परियोजना का काम दोबारा शुरू किया गया था और अप्रैल 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय समयसीमा गुजर जाने के बावजूद निर्माण कार्य अब भी अधूरा है. इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसने परियोजना पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. स्काईवॉक में लगने वाले लिफ्ट और एस्केलेटर का करीब 5 करोड़ रुपए का सामान वर्षों पहले ही खरीद लिया गया था. यह उपकरण पिछले लगभग पांच वर्षों से शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं. धूल, बारिश और मौसम की मार झेलते-झेलते उपकरणों के खराब होने की बात सामने आ रही है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्काईवॉक का निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हुआ था, तब करोड़ों रुपए के उपकरणों की खरीदारी क्यों की गई? और यदि खरीदे गए तो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? जानकारी के मुताबिक पुराने उपकरण खराब होने के बावजूद नए उपकरणों का ऑर्डर भी दिया गया है, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
कांग्रेस का आरोप
स्काईवॉक परियोजना की शुरुआत भाजपा शासनकाल में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के कार्यकाल में हुई थी. लेकिन वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद परियोजना में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए काम रोक दिया गया था. वर्ष 2023 में प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया. अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर भाजपा और सरकार पर हमलावर है. पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि, करोड़ों रुपए के उपकरणों को खुले में छोड़ना गंभीर लापरवाही है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. वहीं सरकार का कहना है कि परियोजना का काम टेंडर की शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होगा. लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि परियोजना पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है.
कब पूरा होगी निर्माण?
एक दशक से अधूरी पड़ी स्काईवॉक परियोजना पर अब सिर्फ निर्माण में देरी ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के उपकरणों की कथित बर्बादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जनता के पैसे से हुए इस संभावित नुकसान की जवाबदेही कौन तय करेगा और आखिर रायपुर को उसका बहुप्रतीक्षित स्काईवॉक कब मिलेगा?
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