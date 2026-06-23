स्काईवॉक 2016-17 में प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई थी.उस समय इसकी लागत 42 करोड़ 55 लाख रुपए थी, लेकिन बाद में डिजाइन और अन्य बदलावों के चलते लागत बढ़कर लगभग 77 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. मई 2025 में इस परियोजना का काम दोबारा शुरू किया गया था और अप्रैल 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय समयसीमा गुजर जाने के बावजूद निर्माण कार्य अब भी अधूरा है. इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसने परियोजना पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. स्काईवॉक में लगने वाले लिफ्ट और एस्केलेटर का करीब 5 करोड़ रुपए का सामान वर्षों पहले ही खरीद लिया गया था. यह उपकरण पिछले लगभग पांच वर्षों से शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं. धूल, बारिश और मौसम की मार झेलते-झेलते उपकरणों के खराब होने की बात सामने आ रही है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्काईवॉक का निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हुआ था, तब करोड़ों रुपए के उपकरणों की खरीदारी क्यों की गई? और यदि खरीदे गए तो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? जानकारी के मुताबिक पुराने उपकरण खराब होने के बावजूद नए उपकरणों का ऑर्डर भी दिया गया है, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.