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रायपुर में सेंट पॉल स्कूल परिसर में चला बुलडोजर, सामुदायिक भवन की आड़ में चर्च बनाने का आरोप

Raipur st Paul School Controversy: रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में सामुदायिक भवन को लेकर विवाद गहरा गया है. प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और परिसर में बन रहे सामुदायिक भवन पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी. आरोप है कि परिसर में सामुदायिक भवन की आड़ में चर्च बनाया जा रहा था.

Written ByRajesh NishadEdited By:Pooja
Published: Jun 23, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:52 PM IST
रायपुर में सेंट पॉल स्कूल परिसर में चला बुलडोजर, सामुदायिक भवन की आड़ में चर्च बनाने का आरोप

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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