कम्युनिटी सेंटर की आड़ में चर्च बनाने का आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस निर्माण की बात हो रही है, उसे लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था. आरोप लगाए जा रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर की आड़ में चर्च बनाया जा रहा है. यह विवाद बढ़ गया और कई संगठनों ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई. रायपुर नगर निगम के मुताबिक बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत के कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया है. इस कार्रवाई के दौरान, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है और मौके पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.