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Raipur st Paul School Controversy: राजधानी रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में सामुदायिक भवन को लेकर विवाद गहरा गया है. प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और परिसर में बन रहे सामुदायिक भवन पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आसपास की दोनों सड़कों को बंद कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2010 में नगर निगम से सामुदायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत हुआ था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया. नियमों के अनुसार दो वर्षों के भीतर निर्माण शुरू नहीं होने पर स्वीकृत नक्शा स्वतः निरस्त हो जाता है और उसका नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है. वहीं संबंधित जमीन की लीज भी वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी थी.
मसीह समाज का बयान
दूसरी ओर मसीह समाज के लोगों का कहना है कि लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने भवन को तोड़ने की कार्रवाई कर दी. करीब 10 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस निर्माण को हटाया जा रहा है. इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया था कि अवैध तरीके से चर्च का निर्माण किया जा रहा है. इसकी शिकायत भी हिंदूवादी संगठनों ने जिला प्रशासन से की थी.फिलहाल मौके पर अपर कलेक्टर, एडीसीपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है.
कम्युनिटी सेंटर की आड़ में चर्च बनाने का आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस निर्माण की बात हो रही है, उसे लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था. आरोप लगाए जा रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर की आड़ में चर्च बनाया जा रहा है. यह विवाद बढ़ गया और कई संगठनों ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई. रायपुर नगर निगम के मुताबिक बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत के कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया है. इस कार्रवाई के दौरान, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है और मौके पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.
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