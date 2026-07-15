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नकटी गांव विवाद पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, तेलीबांधा VIP चौक समेत इन रास्तों पर नाकेबंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

Raipur Police Traffic Advisory: रायपुर में बुधवार को कांग्रेस की प्रस्तावित पदयात्रा को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिर एडवाइजरी जारी की है. तेलीबांधा VIP चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा. ऐसे में शहरवासियों से घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेने की अपील की गई है.

Written ByPooja
Published: Jul 15, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:22 AM IST
नकटी गांव विवाद पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, तेलीबांधा VIP चौक समेत इन रास्तों पर नाकेबंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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