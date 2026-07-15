/नकटी गांव विवाद पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, तेलीबांधा VIP चौक समेत इन रास्तों पर नाकेबंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

पुलिस तेलीबांधा VIP चौक के पास सर्विस लेन पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करेगी. इसके अलावा शहर के अन्य मुख्य रास्तों पर भी बैरिकेड लगाए जाएंगे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, बुधवार की सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच श्री राम मंदिर T-जंक्शन से तेलीबांधा पुलिस स्टेशन तक भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है. साथ ही श्री राम मंदिर T-जंक्शन और तेलीबांधा पुलिस स्टेशन T-जंक्शन के बीच की सर्विस रोड पूरी तरह से बंद रहेगी. इसलिए लोगों से अपील है कि वे इस रास्ते पर महासमुंद से दुर्ग की ओर जाते समय केवल मुख्य सड़क (मेन कैरिजवे) का ही इस्तेमाल करें और सर्विस रोड का अनावश्यक इस्तेमाल करने से बचें.