/नकटी गांव विवाद पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, तेलीबांधा VIP चौक समेत इन रास्तों पर नाकेबंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

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Raipur Police Traffic Advisory: नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित ग्रामीणों के समर्थन में कांग्रेस बुधवार को पदयात्रा निकालेगी. विधानसभा के मानसून सत्र के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृ्त्व में सैकड़ों ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता नकटी गांव से पैदल मार्च निकालेंगे. यह मार्च लोकभवन तक पहुंचेगा, जहां राज्यपाल रमेन डेका को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित ग्रामीणों के लिए न्याय की मांग की जाएगी. कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है.
पुलिस तेलीबांधा VIP चौक के पास सर्विस लेन पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करेगी. इसके अलावा शहर के अन्य मुख्य रास्तों पर भी बैरिकेड लगाए जाएंगे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, बुधवार की सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच श्री राम मंदिर T-जंक्शन से तेलीबांधा पुलिस स्टेशन तक भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है. साथ ही श्री राम मंदिर T-जंक्शन और तेलीबांधा पुलिस स्टेशन T-जंक्शन के बीच की सर्विस रोड पूरी तरह से बंद रहेगी. इसलिए लोगों से अपील है कि वे इस रास्ते पर महासमुंद से दुर्ग की ओर जाते समय केवल मुख्य सड़क (मेन कैरिजवे) का ही इस्तेमाल करें और सर्विस रोड का अनावश्यक इस्तेमाल करने से बचें.
नकटी गांव विवाद पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन
कांग्रेस नेता ने जानकारी दी कि, विरोध प्रदर्शन रायपुर शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस यूनिट्स की देखरेख में आयोजित किया गया है. दीपक बैज सुबह 9 बजे नकटी गांव से पदयात्रा शुरू करेंगे. सैकड़ों प्रभावित ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ राजभवन तक मार्च करेंगे. उनका कहना है कि, हमने नकटी के प्रभावित ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए गवर्नर से मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक हमें समय नहीं मिला है. इसलिए, हम व्यक्तिगत रूप से गवर्नर से मिलकर ग्रामीणों की आवाज उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनके हक मिलें. कांग्रेस की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नकटी के ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल जाता.
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