छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन की छुट्टी, बैंक से लेकर सरकारी संस्थान तक रहेंगे बंद, सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

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भाई-बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. जारी अधिसूचना के अनुसार इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों के साथ-साथ ट्रेजरी और बैंकों में भी छुट्टी रहेगी. यदि बैंक में पैसे से संबंधित कोई काम है, तो उसे समय पर पूरा कर लें.
छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन की छुट्टी
जारी निर्देशों के अनुसार, बैंक की छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत लागू की गई है, जिसमें वित्तीय संस्थानों के लिए आधिकारिक छुट्टियां घोषित करने का प्रावधान है. रक्षा बंधन के दिन राज्य में सभी सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे. साथ ही राज्य भर के किसी भी सरकारी ट्रेजरी ऑफिस में कोई प्रशासनिक या वित्तीय कामकाज नहीं होगा. आम जनता और वित्तीय लेन-देन के नजरिए से यह बात खास तौर पर अहम है कि राज्य में काम करने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक भी इस दिन बंद रहेंगे. सरकार के इस फैसले से राज्य के अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता अपने परिवारों के साथ खुशी और उत्साह के माहौल में रक्षा बंधन का त्योहार मना सकेंगे.
अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत सम्मान समारोह
इस बीच, रायपुर में 24 अगस्त को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन इसकी अध्यक्षता करेंगे. इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाएगी. इन बच्चों को बेहतरीन आवासीय स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा और उनकी शिक्षा का पूरा खर्च श्रम विभाग उठाएगा. शुरुआत में इस योजना में 100 सीटें थीं, जिन्हें अब बढ़ाकर 200 कर दिया गया है. सीटों की संख्या में इस बढ़ोतरी से निर्माण श्रमिकों के परिवारों के और अधिक बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है.
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