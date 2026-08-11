छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन, कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार

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Ramgopal Agrawal Arrested: छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की है. ED से मिली जानकारी के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान कथित शराब घोटाला हुआ था. गिरफ्तारी के बाद अब रामगोपाल अग्रवाल को ED कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां जांच एजेंसी उनकी रिमांड मांगकर मामले से जुड़े लेन-देन और अन्य कड़ियों पर पूछताछ करेगी.
जांच एजेंसी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग पर वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के एक सिंडिकेट का नियंत्रण था. इसके जरिए शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई. ED का कहना है कि इस पूरे मामले से राज्य सरकार को करीब 2,883 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ. एजेंसी ने अब तक इस मामले में छह आरोपपत्र दाखिल किए हैं. जांच में 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अनिल टुटेजा, कवासी लखमा और सौम्या चौरसिया के नाम शामिल हैं.
पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार
रामगोपाल अग्रवाल को इससे पहले छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भी शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. वह करीब तीन साल तक फरार रहने के बाद 8 जुलाई को EOW कार्यालय पहुंचे और सरेंडर किया था. इसके बाद अदालत ने उन्हें पहले 17 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा. बाद में उनकी हिरासत 5 अगस्त तक रही. अब इसी मामले में ED ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी उनसे आगे की कड़ियों को लेकर पूछताछ करेगी.
लेन-देन को लेकर पूछताछ
ED अब रामगोपाल अग्रवाल को अदालत में पेश कर अपनी हिरासत में लेने के लिए रिमांड मांगेगी. ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने उनकी ED हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है. जांच एजेंसी का आरोप है कि रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका कथित शराब घोटाले के साथ-साथ कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुड़े पैसों को ठिकाने लगाने में भी रही है. इसी आधार पर ED उनसे पैसों के लेन-देन, नेटवर्क और अन्य लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ करना चाहती है. अब अदालत के फैसले पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी.
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