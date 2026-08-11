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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन, कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के कथित 3400 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. एजेंसी अब कोर्ट से रिमांड लेकर लेन-देन और नेटवर्क को लेकर पूछताछ करेगी.

Written Byrupesh guptaEdited ByManish kushawah
Published: Aug 11, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:08 PM IST
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन, कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

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