छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन, कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार

जांच एजेंसी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग पर वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के एक सिंडिकेट का नियंत्रण था. इसके जरिए शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई. ED का कहना है कि इस पूरे मामले से राज्य सरकार को करीब 2,883 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ. एजेंसी ने अब तक इस मामले में छह आरोपपत्र दाखिल किए हैं. जांच में 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अनिल टुटेजा, कवासी लखमा और सौम्या चौरसिया के नाम शामिल हैं.