RTE एडमिशन का आखिरी मौका, 22 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, 10 अगस्त को निकलेगी लॉटरी, देखें पूरा शेड्यूल

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RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत कक्षा पहली में दाखिले के लिए तीसरे और अंतिम चरण की प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू की जाएगी. इससे पहले 17 से 21 जुलाई के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में स्कूलवार खाली सीटों की सूची सार्वजनिक की जाएगी. इसके आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए आगे की प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी.
प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया के दो चरण पूरे हो चुके हैं. इसके बावजूद करीब 9,242 सीटें अभी भी खाली हैं. इन रिक्त सीटों को भरने के लिए अब तीसरे चरण में लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा. लोक शिक्षण संचालनालय के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 6,858 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत कुल 23,124 सीटें उपलब्ध हैं. पहले और दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक 13,882 सीटों पर प्रवेश हो चुका है. जिन विद्यार्थियों के चयन हुआ था, उन्हें 17 जुलाई तक संबंधित स्कूलों में दाखिला लेना था.
17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच एडमिशन लेना होगा
संचालनालय की ओर से एडमिशन प्रोसेस का तीसरा और आखिरी चरण शुरू किया जाएगा. इसमें शामिल होने के लिए योग्य आवेदक 22 जुलाई से 5 अगस्त तक RTE पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद नोडल प्रिंसिपल द्वारा आवेदनों की जांच और वेरिफिकेशन के बाद 10 से 14 अगस्त के बीच ऑनलाइन लॉटरी और काउंसलिंग के जरिए लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद बच्चों को 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच एडमिशन लेना होगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 27 अगस्त की समय-सीमा तय की है.
कहां कितनी सीट बची है
रायपुर में 824 प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत 3,204 सीटें उपलब्ध हैं, इनमें से 2,458 सीटों पर अब तक एडमिशन हो चुके हैं. इसी तरह बिलासपुर के 562 स्कूलों में 2,228 सीटों में से 1,398 सीटों पर, दुर्ग के 531 स्कूलों में 1,581 सीटों में से 1,042 सीटों पर, बलरामपुर के 190 स्कूलों में 1,524 सीटों में से 795 सीटों पर और मुंगेली के 226 स्कूलों में 1,011 सीटों में से 699 सीटों पर एडमिशन हो चुके हैं.
जिला शिक्षा अधिकारियों के निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अंतिम चरण के बारे में जानकारी प्राइवेट स्कूलों के आस-पास रहने वाले माता-पिता तक सार्वजनिक घोषणाओं, अखबारों और अन्य स्थानीय माध्यमों से पहुंचाएं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि योग्य बच्चे आवेदन करने का मौका न चूकें.
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