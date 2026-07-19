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RTE एडमिशन का आखिरी मौका, 22 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, 10 अगस्त को निकलेगी लॉटरी, देखें पूरा शेड्यूल

RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत पहली कक्षा में प्रवेश का तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा. इससे पहले 17 से 21 जुलाई के बीच स्कूलवार खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी, जिससे प्रत्येक जिले और स्कूल में रिक्त सीटों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

Written ByPoojaReported By:Rajesh Nishad
Published: Jul 19, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:41 AM IST
RTE एडमिशन का आखिरी मौका, 22 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, 10 अगस्त को निकलेगी लॉटरी, देखें पूरा शेड्यूल

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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