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रायपुर में 'आपातकाल के योद्धा' स्मारिका का विमोचन, CM साय बोले- लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित डीडीयू ऑडिटोरियम में आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए और उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष पर आधारित स्मारिका “आपातकाल के योद्धा” का विमोचन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 28, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:54 PM IST
रायपुर में 'आपातकाल के योद्धा' स्मारिका का विमोचन, CM साय बोले- लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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