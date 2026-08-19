40% छत्तीसगढ़ की कमान नारी शक्ति के हाथ, 12 जिलों में महिला कलेक्टर्स संभाल रहीं प्रशासनिक कमान

छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिले और कमान महिलाओं के पास... राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में यह कोई छोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि राज्य के शासन-प्रशासन में बदलती प्राथमिकताओं का एक साफ संकेत है. जब किसी राज्य के 40 फीसदी हिस्से का प्रशासनिक नेतृत्व महिला अधिकारियों के हाथों में हो, तो बात सिर्फ पदों के आवंटन तक सीमित नहीं रहती. कलेक्टर का पद सिर्फ एक लाल बत्ती या सरकारी बंगला नहीं होता; यह जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर सुधारने और सरकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की मुख्य धुरी है.