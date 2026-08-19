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40% छत्तीसगढ़ की कमान नारी शक्ति के हाथ, 12 जिलों में महिला कलेक्टर्स संभाल रहीं प्रशासनिक कमान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को नई मजबूती देने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है. प्रदेश में 18 अगस्त हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों के हाथों में है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 19, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:57 PM IST
40% छत्तीसगढ़ की कमान नारी शक्ति के हाथ, 12 जिलों में महिला कलेक्टर्स संभाल रहीं प्रशासनिक कमान

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