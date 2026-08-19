40% छत्तीसगढ़ की कमान नारी शक्ति के हाथ, 12 जिलों में महिला कलेक्टर्स संभाल रहीं प्रशासनिक कमान

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छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिले और कमान महिलाओं के पास... राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में यह कोई छोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि राज्य के शासन-प्रशासन में बदलती प्राथमिकताओं का एक साफ संकेत है. जब किसी राज्य के 40 फीसदी हिस्से का प्रशासनिक नेतृत्व महिला अधिकारियों के हाथों में हो, तो बात सिर्फ पदों के आवंटन तक सीमित नहीं रहती. कलेक्टर का पद सिर्फ एक लाल बत्ती या सरकारी बंगला नहीं होता; यह जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर सुधारने और सरकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की मुख्य धुरी है.
18 अगस्त को हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद सक्ती, कबीरधाम और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जैसे संवेदनशील व नए गठित जिलों में महिला आईएएस अधिकारियों की तैनाती यह दर्शाती है कि जिम्मेदारियां किसी कोटा या दिखावे के तहत नहीं, बल्कि अधिकारियों की कार्यकुशलता, मैदानी अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सौंपी गई हैं. जमीन पर नीतियां कैसे लागू होती हैं और इस बदलाव के वास्तविक मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए हमें इन 12 जिलों के प्रशासनिक ढांचे और वहां तैनात अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर डालनी होगी.
महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी
महिला अधिकारियों को कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जिम्मेदारी देकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि महिलाएं प्रशासनिक नेतृत्व में भी पूरी क्षमता और दक्षता के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. 18 अगस्त को जारी आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में भी महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी दी गई है. 2016 बैच की आईएएस अधिकारी जयश्री जैन को सक्ती जिले का कलेक्टर बनाया गया है.
वहीं, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति को अब कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक के रूप में कार्यरत तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की नई कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह बदलाव बताता है कि सरकार ने प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपते समय अधिकारियों की क्षमता, अनुभव और कार्यकुशलता को महत्व दिया है तथा महिला अधिकारियों पर भी पूरा भरोसा जताया है.
12 जिलों में महिला कलेक्टर
कोंडागांव - नूपुर राशि पन्ना
बेमेतरा - प्रतिष्ठा ममगई
नारायणपुर - नम्रता जैन
बालोद - दिव्या मिश्रा
सूरजपुर - रेना जमील
सक्ती - जयश्री जैन
कबीरधाम - तुलिका प्रजापति
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - तनुजा सलाम
सारंगढ़-बिलाईगढ़ - पद्मिनी भोई साहू
बलरामपुर-रामानुजगंज - चंदन संजय त्रिपाठी
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर - संतंन देवी जांगड़े
कोरिया - रोक्तिमा यादव
प्रशासनिक नेतृत्व में मजबूत होती नारी शक्ति
कलेक्टर जिले में शासन की योजनाओं और नीतियों को जमीन पर लागू करने वाली प्रमुख प्रशासनिक कड़ी होती हैं. विकास कार्यों की निगरानी, जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राजस्व तथा कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कलेक्टर की भूमिका निर्णायक होती है. ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बड़ी संख्या में महिला आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति महिला नेतृत्व के प्रति सरकार के विश्वास को दर्शाती है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें निर्णय लेने और नेतृत्व करने के अवसर भी उपलब्ध करा रही है. जिला प्रशासन में महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलना इसी सोच का प्रशासनिक स्वरूप है. 33 जिलों में 12 जिलों की कमान महिलाओं के हाथों में होना छत्तीसगढ़ में बदलते प्रशासनिक परिदृश्य और मजबूत होते महिला नेतृत्व की तस्वीर पेश करता है.