Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /इस दिन रायपुर-दुर्ग में मांस बिक्री पर बैन, होटलों में परोसा तो होगी कार्रवाई, नियम तोड़ने पर सील की जाएगी दुकान

इस दिन रायपुर-दुर्ग में मांस बिक्री पर बैन, होटलों में परोसा तो होगी कार्रवाई, नियम तोड़ने पर सील की जाएगी दुकान

Meat Shop Closed: कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून को रायपुर और दुर्ग में मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी. नगर निगम ने सभी मांस दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. आदेश का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written ByPooja
Published: Jun 29, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:36 AM IST
इस दिन रायपुर-दुर्ग में मांस बिक्री पर बैन, होटलों में परोसा तो होगी कार्रवाई, नियम तोड़ने पर सील की जाएगी दुकान

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंदौर में हाई-प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस का छापा, 6 आयोजकों पर केस दर्ज
Indore News Hindi5:21 PM IST
2
Sidhi newsJun 28
3
MP HighwaysJun 28
4
Twisha Sharma CaseJun 28
5
betul newsJun 28