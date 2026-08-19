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'इनके तो DNA में ही नक्सलवाद है...', BJP सांसद का कांग्रेस पर हमला, DNA की बताई नई परिभाषा

रायपुर में दिमागी नक्सली के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं. बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के DNA में नक्सलवाद है. उन्होंने DNA की नई परिभाषा बताई.

Reported BySatya Prakash
Published: Aug 19, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:19 PM IST
'इनके तो DNA में ही नक्सलवाद है...', BJP सांसद का कांग्रेस पर हमला, DNA की बताई नई परिभाषा

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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