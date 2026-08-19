'इनके तो DNA में ही नक्सलवाद है...', BJP सांसद का कांग्रेस पर हमला, DNA की बताई नई परिभाषा

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एक बार फिर दिमागी नक्सली टिप्पणी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडेय ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी की. संतोष पांडेय ने कहा कि कांग्रेस के DNA में ही नक्सलवाद है. उन्होंने DNA का नया मतलब बताते हुए कहा कि कांग्रेसियों के लिए इसका मतलब दिमागी नक्सली एसोसिएशन हैं. उन्होंने इसे D यान दिमागी, N यानी नक्सली और A यानी एसोसिएशन से जोड़कर समझाया.
कांग्रेस पर साधा निशाना
सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिमागी नक्सली से सतर्क रहने की अपील की है. आगे सांसद ने कहा कि जिस तरह से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने बेशर्मी से खुद को दिमागी नक्सली बताया है और ऐसा करने पर गर्व जताया है. उसने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र विरोधी चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है.
'नक्सलवाद जंगल से खत्म हुआ है'
सांसद संतोष पांडेय ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सली कहते किसी का नाम नहीं लिया था. फिर भी खुद से सामने आकर खुद को दिमागी नक्सली कहना क्या दर्शाता है? दरअसल दिमागी नक्सली वाले लोग बिलबिला गए है. नक्सलवाद जंगल से खत्म हुआ है. बंदूक लेकर हिंसा करने वाले खत्म हुए हैं, लेकिन उनके विचारों के लोग, दिमागी नक्सली मौजूद हैं. DNA मतलब दिमागी नक्सल एसोसिएशन, यहीं कांग्रेस का अभिप्राय है.
वंदे मातरम के अपमान पर बोले सांसद
वंदे मातरम और भूपेश बघेल के बयान पर संतोष पांडेय ने कहा कि ये कांग्रेस के डीएनए में ही है. इन्हें तकलीफ है वंदे मातरम से. राहुल, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम का अपमान किया है. ये देश नहीं भूलेगा. भूपेश बघेल और कांग्रेसियों को इतिहास नहीं पता है.
कांग्रेस का आरोप
वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस ने लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर निशाना साधा. छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का भाषण देश और राज्य के लोगों के लिए निराशाजनक था. प्रधानमंत्री ने युवाओं के आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से नक्सली विचारधारा से जोड़ा. यह देश की युवा पीढ़ी का अपमान है. प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं.
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