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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बीच 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद, सीएम साय ने लिया फैसला

छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार 26 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश का ऐलान कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 25, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:07 PM IST
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बीच 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद, सीएम साय ने लिया फैसला
Image Credit: ZEE MEDIA

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