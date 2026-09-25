छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बीच 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद, सीएम साय ने लिया फैसला

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और लोगों के आने-जाने में दिक्कत होने की आशंका है. ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है. इसी वजह से छत्तीसगढ़ स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में बारिश के चलते कई जिलों में पहले भी स्कूलों को बंद किया गया है.