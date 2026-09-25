छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बीच 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद, सीएम साय ने लिया फैसला

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छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर शनिवार 26 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा. मौसम की मौजूदा स्थिति और लगातार बरसात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस आदेश से प्रदेशभर के स्कूली बच्चों और अभिभावकों को राहत मिली है.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और लोगों के आने-जाने में दिक्कत होने की आशंका है. ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है. इसी वजह से छत्तीसगढ़ स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में बारिश के चलते कई जिलों में पहले भी स्कूलों को बंद किया गया है.
छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए कल (26 सितंबर) को सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।
अभिभावक बच्चों को घर पर ही रखें। सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 25, 2026
बच्चों को घर पर रखें, सतर्क रहें
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अभिभावकों से भी खास अपील की है कि वे शनिवार 26 सितंबर को बच्चों को घर पर ही रखें. बारिश के दौरान बिना जरूरत बाहर निकलने से बचें. खासकर जलभराव वाले इलाकों, नदी और नालों के आसपास जाने से बचना जरूरी है.
कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में अवकाश के आदेश का प्रभावी ढंग से पालन कराया जाए. यानी रायपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, धमतरी और बालोद समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन को इस फैसले पर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी. भारी बारिश के बीच सरकार ने फिलहाल बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है.