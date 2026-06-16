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CG Teachers Online Attendance: छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में अब अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को ऑनलाइन हाजरी लगानी होगी. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के मुताबिक 16 जून 2026 से सभी को अपनी उपस्थिति (Attendance) और छुट्टी का आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा. विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर जून महीने का वेतन रोका जा सकता है.
शासन ने विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपस्थिति दर्ज करने के अलग-अलग ऑनलाइन सिस्टम तय किए हैं. सरकारी स्कूलों में काम करने वाले सभी शिक्षक और कर्मचारियों को अब विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) के मोबाइल ऐप के जरिए अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी. वहीं, सरकारी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) के माध्यम से अपस्थिति दर्ज करेंगे. यह व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है.
कट सकती है सैलरी
अगर 16 जून से किसी कर्मचारी की हाजिरी VSK ऐप या बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज नहीं होती है, तो उनकी हाजिरी जीरो मानी जाएगी. ऐसे में संबंधित कर्मचारी की जून महीने की सैलरी जारी नहीं की जाएगी और इसके लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.
ऑफलाइन अर्जी स्वीकार करने पर होगी कार्रवाई
संचालनालय ने साफ किया है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी की अर्जी जमा करने और मंजूरी के लिए 'HRMIS पोर्टल' सिस्टम पहले से ही लागू है. फिर भी कई जगहों पर अभी भी ऑफलाइन (पेपर-आधारित) अर्जियां स्वीकार की जा रही हैं. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, प्रशासन ने अब ऑफलाइन छुट्टी की अर्जियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अब से सभी तरह की छुट्टियों के लिए सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही अर्जी दी जा सकेगी और उन्हें मंजूरी मिलेगी. जो भी अधिकारी ऑफलाइन अर्जी स्वीकार करेगा या मंजूर करेगा, उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में राज्य के सभी संयुक्त संचालकों, जिल शिक्षा अधिकारियों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी किया है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. विभाग का मानना है कि इससे कर्मचारियों का समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी और बिना सूचना अनुपस्थित रहने जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी.
छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल
वहीं दूसरी और छत्तीसगढ़ में सभी प्राइवेट और सरकार स्कूल आज से (16 जून) से खुलेंगे. पहले ऐसी अटकलें थीं कि भीषण गर्मी के कारण छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब एक आदेश जारी कर पुष्टि की है कि छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू होगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सत्र की तैयारियों के संबंध में सभी जिलों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं. छत्तीसगढ़ में आज से शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा.
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