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छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य, अनदेखी पर कटेगी सैलरी! शिक्षा विभाग का सख्त आदेश

CG Teachers Online Attendance: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी और ऑनलाइन अवकाश आवेदन को अनिवार्य कर दिया है. इन नियमों का पालन नहीं करने पर जून महीने की सैलरी कट सकती है. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

Written ByPooja
Published: Jun 16, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:19 AM IST
छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य, अनदेखी पर कटेगी सैलरी! शिक्षा विभाग का सख्त आदेश

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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