30 लाख और DSP पद...रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का सम्मान, CM साय बोले- बेटियों के लिए प्रेरणा

रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का सम्मान

ज्ञानेश्वरी अभी राजनांदगांव जिले के पुलिस विभाग में हायक उप निरीक्षक के पद पर काम कर रही हैं. उन्हें 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन स्कीम के तहत DSP के पद पर प्रमोट किया गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की कामयाबी राज्य की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी उपलब्धि राज्य के दूसरे खिलाड़ियों को भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, ट्रेनिंग और हर संभव मदद देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. सरकार का मकसद खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना है. ज्ञानेश्वरी यादव को मिला यह सम्मान खेल और खिलाड़ियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है और साथ ही दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम करता है.