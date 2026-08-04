30 लाख और DSP पद...रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का सम्मान, CM साय बोले- बेटियों के लिए प्रेरणा

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छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की प्रतिभाशाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन किया है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में मुख्यमंत्री निवास पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका स्वागत और सम्मान किया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव के लिए ₹30 लाख के इनाम और DSP के पद पर 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन का ऐलान भी किया.
रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का सम्मान
ज्ञानेश्वरी अभी राजनांदगांव जिले के पुलिस विभाग में हायक उप निरीक्षक के पद पर काम कर रही हैं. उन्हें 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन स्कीम के तहत DSP के पद पर प्रमोट किया गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की कामयाबी राज्य की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी उपलब्धि राज्य के दूसरे खिलाड़ियों को भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, ट्रेनिंग और हर संभव मदद देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. सरकार का मकसद खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना है. ज्ञानेश्वरी यादव को मिला यह सम्मान खेल और खिलाड़ियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है और साथ ही दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम करता है.
सीएम साय ने दी जानकारी
सीएम विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 'खेल प्रतिभाओं का सम्मान और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव जी को ₹30 लाख की सम्मान राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. सुशासन सरकार का यह प्रयास प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए नई प्रेरणा और नए विश्वास का आधार बनेगा'.
खेल प्रतिभाओं का सम्मान और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव जी को ₹30 लाख की सम्मान राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर… pic.twitter.com/2Lz08c0qEB
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 3, 2026
छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाया- सीएम साय
एक और पोस्ट में सीएम ने कहा कि 'आज मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की रजत पदक विजेता, राजनांदगांव की हमारी प्रतिभाशाली बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया. अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर ज्ञानेश्वरी ने पूरे छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाया है. उनकी यह उपलब्धि हमारी बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त उदाहरण है. उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में ₹30 लाख की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति की घोषणा की है. प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को हरसंभव अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. विश्वास है कि ज्ञानेश्वरी आने वाले समय में भी भारत और छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी'.
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