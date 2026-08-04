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30 लाख और DSP पद...रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का सम्मान, CM साय बोले- बेटियों के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव का स्वागत और सम्मान किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ₹30 लाख का इनाम और पुलिस विभाग में DSP के पद पर 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन देने की बात कही.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 04, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:56 AM IST
30 लाख और DSP पद...रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का सम्मान, CM साय बोले- बेटियों के लिए प्रेरणा

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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