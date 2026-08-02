कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार, रायपुर में 31.91% घटी बिजली खपत, 'हाफ बिजली बिल योजना' का दिखा असर

वहीं इस पर सरकार का कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग दे रहे होते या फिर उनकी वजह से बिल बढ़ रहा होता, तो सभी स्लैब में बिजली खपत बढ़नी चाहिए थी. लेकिन आंकड़े इसके उलट तस्वीर दिखाते हैं. 401 से 600 यूनिट वाले स्लैब में उपभोक्ताओं की संख्या 33.99 फीसदी और बिजली खपत 32.58 फीसदी घटी है. वहीं 600 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 64.23 फीसदी और उनकी कुल बिजली खपत 38.13 फीसदी कम हुई है. सरकार का दावा है कि यह बदलाव लोगों की खपत में आई कमी का नतीजा है.



'हाफ बिजली बिल योजना'

सरकार की तरफ से कहा गया है कि 'हाफ बिजली बिल योजना' का असर अब साफतौर पर नजर आने लगा है. इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को आधे बिल का लाभ मिलता है. यही वजह है कि 400 यूनिट से कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 30.34 फीसदी से बढ़कर 1,96,777 से 2,56,471 हो गई है. वहीं दूसरी ओर 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता 49.49 फीसदी घटकर 1,20,615 से 60,921 रह गए हैं.