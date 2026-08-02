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कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार, रायपुर में 31.91% घटी बिजली खपत, 'हाफ बिजली बिल योजना' का दिखा असर

Smart Meter Controversy: रायपुर सिटी रीजन के बिजली खपत के सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में बिजली खपत 89.38 मिलियन यूनिट रही है, जो कि जून से 31.91 फीसदी कम बताई जा रही है. वहीं सरकार ने दावा किया है कि हाफ बिजली बिल योजना का काफी असर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा, उपभोक्ताओं की बदली खपत आदतों का प्रमाण बताया.

Written BySatya PrakashEdited ByManish kushawah
Published: Aug 02, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:15 PM IST
कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार, रायपुर में 31.91% घटी बिजली खपत, 'हाफ बिजली बिल योजना' का दिखा असर
Image Credit: ZEE MEDIA

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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