कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार, रायपुर में 31.91% घटी बिजली खपत, 'हाफ बिजली बिल योजना' का दिखा असर

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Raipur Smart Meter News: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है. इसी बीच राज्य सरकार ने रायपुर सिटी रीजन के सरकारी आंकड़ें जारी किए गए हैं. वहीं सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बढ़ने की बात बिल्कल भी सही नहीं है. वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में रायपुर सिटी रीजन में बिजली की खपत 89.38 मिलियन यूनिट रही है. जबकि यह जून 2026 में 131.27 यूनिट थी. यानी इससे सिर्फ एक महीने में 31.91 फीसदी की कमी देखी गई है. वहीं सरकार ने स्मार्ट मीटर पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया है.
वहीं इस पर सरकार का कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग दे रहे होते या फिर उनकी वजह से बिल बढ़ रहा होता, तो सभी स्लैब में बिजली खपत बढ़नी चाहिए थी. लेकिन आंकड़े इसके उलट तस्वीर दिखाते हैं. 401 से 600 यूनिट वाले स्लैब में उपभोक्ताओं की संख्या 33.99 फीसदी और बिजली खपत 32.58 फीसदी घटी है. वहीं 600 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 64.23 फीसदी और उनकी कुल बिजली खपत 38.13 फीसदी कम हुई है. सरकार का दावा है कि यह बदलाव लोगों की खपत में आई कमी का नतीजा है.
'हाफ बिजली बिल योजना'
सरकार की तरफ से कहा गया है कि 'हाफ बिजली बिल योजना' का असर अब साफतौर पर नजर आने लगा है. इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को आधे बिल का लाभ मिलता है. यही वजह है कि 400 यूनिट से कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 30.34 फीसदी से बढ़कर 1,96,777 से 2,56,471 हो गई है. वहीं दूसरी ओर 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता 49.49 फीसदी घटकर 1,20,615 से 60,921 रह गए हैं.
लोगों में बढ़ी जागरूकता
आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि 0 से 100 यूनिट और 101 से 200 यूनिट वाले स्लैब में उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 53.12 फीसदी और 51.79 फीसदी बढ़ी है. सरकार का कहना है कि बारिश का मौसम शुरू होने के साथ बिजली की जरूरत कम हुई है और बड़ी संख्या में लोगों ने हाफ बिजली बिल योजना का फायदा लेने के लिए अपनी खपत 400 यूनिट के भीतर रखने की कोशिश की है. सरकार ने इन आंकड़ों को योजना की सफलता और लोगों में बढ़ती जागरूकता का संकेत बताया है.
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