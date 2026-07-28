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क्या सच में स्मार्ट मीटर बढ़ा रहा बिजली का बिल? छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शहरों के सर्वे में सामने आई सच्चाई

स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों और अफवाहों के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगे घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत का तीन माह का तुलनात्मक अध्ययन कराया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 28, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:45 AM IST
क्या सच में स्मार्ट मीटर बढ़ा रहा बिजली का बिल? छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शहरों के सर्वे में सामने आई सच्चाई

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