क्या सच में स्मार्ट मीटर बढ़ा रहा बिजली का बिल? छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शहरों के सर्वे में सामने आई सच्चाई

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क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद सच में बिजली का बिल बढ़ जाता है? इस सवाल का जवाब मिल गया है और छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल तेजी से बढ़ने की अफवाहों और उपभोक्ताओं की आशंकाओं पर अब विराम लग गया है. प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में किए गए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) एक सर्वे में यह बात साफ हो गई है कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत या बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है.
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मई, जून और जुलाई माह के दौरान लाखों उपभोक्ताओं के बिलिंग डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण किया. इसमें सामने आया कि रायपुर में जुलाई महीने के दौरान बिजली की खपत में 28 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले बड़े उपभोक्ताओं की खपत में 44 प्रतिशत से 53 फीसदी तक की भारी कमी देखी गई. आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिल की राशि स्मार्ट मीटर के कारण नहीं, बल्कि मौसम और उपभोक्ताओं द्वारा एसी या भारी उपकरणों के इस्तेमाल के हिसाब से घटती-बढ़ती है. उपभोक्ताओं का संशय दूर करने के लिए विभाग द्वारा लगाए गए 4,500 चेक मीटरों की जांच में भी स्मार्ट मीटर की रीडिंग 100 प्रतिशत सटीक पाई गई है.
3.11 लाख घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का सर्वे
रायपुर शहर क्षेत्र के 3,11,374 घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अध्ययन में 1 जून से 26 जून 2026 के दौरान कुल बिजली खपत लगभग 10.85 करोड़ यूनिट दर्ज की गई थी, जबकि 1 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान यह घटकर लगभग 7.77 करोड़ यूनिट रह गई. यानी कुल 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. यदि 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की बात करें, तो 1 लाख 21 हजार 135 उपभोक्ताओ के बिलों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनकी खपत में लगभग 44 प्रतिशत की कमी हुई है. कारण स्पष्ट है कि खपत का आधार स्मार्ट मीटर नहीं अपितु उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही वास्तविक खपत है. ऐसे उपभोक्ता जिनके घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे, उनकी खपत में भी माह अप्रैल-मई-जून में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई है.
|एरिया
|उपभोक्ता क्रमांक
|संयोजित भार
|अप्रैल- 2025 की खपत
|अप्रैल- 2026 की खपत
|मई- 2025 की खपत
|मई- 2026 की खपत
|जून- 2025 की खपत
|जून- 2026 की खपत
|अवंती विहार रायपुर
|100060XXXX
|5 किलोवाट
|1611 यूनिट
|2071 यूनिट
|1503 यूनिट
|2592 यूनिट
|895 यूनिट
|2487 यूनिट
|राजीव नगर रायपुर
|100000XXXX
|10 किलोवाट
|1019 यूनिट
|1065 यूनिट
|885 यूनिट
|1383 यूनिट
|896 यूनिट
|1762 यूनिट
|कचना रायपुर
|100658XXXX
|8 किलोवाट
|1332 यूनिट
|1360 यूनिट
|1156 यूनिट
|1709 यूनिट
|759 यूनिट
|1579 यूनिट
दुर्ग और बिलासपुर में भी आई खपत में कमी
इसी प्रकार दुर्ग शहर के 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले 240 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के तीन माह के तुलनात्मक अध्ययन में भी जुलाई माह में बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई. अध्ययन मे़ं जुलाई 2026 में कुल बिजली खपत 76,257 यूनिट रही, जबकि जून 2026 में यह 1,65,411 यूनिट और मई 2026 में 1,75,451 यूनिट थी. इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 53 प्रतिशत की कमी खपत में दर्ज हुई है.
बिलासपुर के सिटी सर्किल में 400 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले 9,717 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विश्लेषण किया गया. इसमें मई माह की औसत खपत 524 यूनिट, जून में 596 यूनिट और जुलाई में घटकर 312 यूनिट दर्ज की गई. इस प्रकार जुलाई की खपत लगभग 43 प्रतिशत कम हुई है.
सर्वे से क्या निकला निष्कर्ष?
1. एसी का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली की खपत 400 यूनिट से अधिक होती है. इन्हें मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण विद्युत देयक में वृद्धि परिलक्षित होती है. हालांकि, जुलाई माह की सिस्टम से निकाले गए आंकडों में ऐसे उपभोक्ताओं की खपत में भी उल्लेखनीय कमी हुई है, जिससे माह जुलाई की खपत जिसका बिल अगस्त में आयेगा की देय राशि कम होगी एवं अधिक उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना का लाभ प्राप्त होगा.
2. ऐसे उपभोक्ता जिनके घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, उनकी खपत में भी मई और जून के माह में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है. हालांकि, जुलाई के माह में इसी मीटर में कम खपत दर्ज हुई है. यानी अधिक खपत दर्ज करने में स्मार्ट मीटर कारण नहीं है, बल्कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग है.
3. उपभोक्ताओं के कनेक्शनों में स्वीकृत भार से अधिक उपयोग करने पर लगातार तीन माहों में उच्चतम मांग अधिक दर्ज होने पर बिल के साथ सप्लाई अफोर्डिंग की राशि जुड़ रही थी. इसके कारण भी उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल प्राप्त हो रहा था.
आगामी विद्युत देयकों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि स्वीकृत भार से उच्चतम मांग लगातार तीन माहों में अधिक दर्ज होने पर वर्ष में केवल एक बार सप्लाई अफोर्डिंग की राशि जनवरी महीने में जारी होने वाले दिसंबर माह के बिल में देय होगी.
मोर बिजली ऐप में ट्रैक कर सकते हैं खपत की जानकारी
उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के माध्यम से दैनिक खपत स्मार्ट मीटर लगे होने पर मोर बिजली ऐप में देख सकता है. सामान्य मीटर में भी मोर बिजली ऐप के माध्यम से मासिक खपत देखी जा सकती है, परंतु इस मीटर में दैनिक खपत का कोई आंकड़ा ऐप में दर्ज नहीं होता.
उपभोक्ताओं की शंकाओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा चेक मीटर भी लगाया जा रहा है, जिससे दोनों मीटरों में दर्ज खपत की तुलना कर समुचित निदान की व्यवस्था की गई है. अभी तक लगाये गये 4500 चेक मीटरों में दर्ज खपत और स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत में एक समान है.
बिल की किसी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
उपभोक्ता विद्युत बिल संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए टोल फ्री नंबर- 1912 पर संपर्क कर अपना संशय दूर कर सकता है. उपभोक्ताओं से विनम्र अनुरोध है, कि वे स्मार्ट मीटर के संबंध में किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें. वे मोर बिजली ऐप और स्मार्ट मीटर पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी प्रतिदिन तथा प्रत्येक आधे घंटे की बिजली खपत स्वयं देख सकते हैं. इससे बिजली उपयोग की निगरानी और अनावश्यक खपत पर नियंत्रण आसान हो जाता है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पारदर्शिता के साथ उपभोक्ताओं को तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराती रहेगी, ताकि स्मार्ट मीटर के संबंध में किसी भी प्रकार का भ्रम दूर हो सके.